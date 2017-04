Kisvárda Master Good – Fáradtan is gólokat kell szerezni

Tavaly a dunaújvárosi győzelmét (4–0) követően, a Vác elleni hazai fellépését (2–0) megelőzően lépett feljutó helyre a Kisvárda Master Good az NB II-ben. A Dunaújváros már nem másodosztályú, a Vác ellenben Dunaújvárosban fogadja ellenfeleit,így húsvét vasárnap a Csákvár elleni szerdai győzelmét (1–0) követően a feljutó helyre lépett Kisvárdát is.

– Ennek nincs jelentősége, messze még a bajnokság vége – zárta rövidre a csapat jelenlegi pozíciójára vonatkozó témát Révész Attila, a kisvárdaiak szakmai igazgatója, de azért tegyük hozzá, ezúttal a várdaiak beadták az élvonalbeli licenckérelmüket. – A szerdai meccsről szólva, kicsit aggasztó, hogy nem tudjuk értékesíteni a nagy helyzeteinket, így képtelenek vagyunk idő előtt lezárni a mérkőzéseket, de miként a korábbi hazai fellépéseinken, most is kiharcoltunk kellő szögletet és szabadrúgást, amelyekből előbb-utóbb gólt tudunk szerezni. A vezetés után pedig tudatosan adtuk át a területet az ellenfélnek, viszont annyira stabilak vagyunk hátul, hogy a többi hazai meccshez hasonlóan most sem tudott eljutni a vendégcsapat a kapunkig.

Utóbbi alátámasztására csak annyit, az utolsó hét mérkőzéséből hatot megnyerő, egyet döntetlenre adó kisvárdaiak gólkülönbsége ezidő alatt 10–1, azt az egy gólt is tizenegyesből kapták a SZEOL SC ellen. Mindez jó ajánlólevél a hatodik helyen álló, de az elmúlt három meccsén nyeretlen, legutóbbi két bajnokiján, a Szolnoktól (3–3) és a Puskás Akadémiától (1–4) összesen hét gólt kapó váciak ellen. A húsvét vasárnapi mérkőzést 13.30-tól az M4 Sport csatorna is közvetíti.

– Ismerve azt, hogy a Vác mennyire szervezett csapat, és látva a mi rossz helyzetkihasználásunkat, kötve hiszem, hogy gólzáporos meccset vívnánk a televízió nyilvánossága előtt – váltott a következő feladatra Révész Attila. – Ráadásul egy héten belül a harmadik bajnokink következik, ilyenkor már a fáradtság is jelen van, ami nem segíti a kapu előtti jó döntéseket. Igaz, hogy négy gólt kapott legutóbb a Vác, de abból hármat a második félidőben, addig az éllovas is nehezen tudta feltörni a védelmét. Természetesen frissítünk a csapaton, hiszen most sem más a célunk, mint megszerezni a három pontot.

