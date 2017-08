Kisvárda Master Good – Hazai tripla, újabb duplázóval

Ahogy legutóbb Siófokon, úgy a vasárnapi, Csákvár elleni NB II-es mérkőzésen is kimaradt a kisvárdai kezdő tizenegyből, aki az előző mérkőzésen két gólt szerzett. A hétközi fordulóban a Gyirmót ellen duplázó Délczeg Gergely kapott pihenőt, helyettese, Horváth Zoltán duplázott a Balaton partján, de a sereghajtó elleni meccsre Kondás Elemér újra az alapcsapatát küldte pályára, így Délczegnek is bizalmat szavazott.

Az első fél órában azonban a hétközben ugyancsak pihentetett Lukács Rajmond volt a legveszélyesebb hazai játékos, előbb 17 méteres, majd éles szögből, a rövid sarokra tartó lövését védte a csákvári kapus. Vagyis a hazaiaké volt a több lehetőség, uralta is a meccset a listavezető, de nem játszott döntő fölényben, a Csákvár megugrásaira is figyelni kellett. Szünet előtt aztán Délczeg is veszélyeztetett, a Lucas Bertuccitól kapott remek labdát lőtte a bal felső sarok fölé. Aztán mégis a Csákvár járt a legközelebb ahhoz, hogy még az első félidőben előnyhöz jusson: miközben Lucas a földön feküdt, indult a vendégkontra, amelynek végén Jelena Richárd már Molnár-Farkas Tamás kapuson is túljutott, de éles szögből a jobboldali kapufát találta el, majd zárásként Oldal Tibor 17 méteres lövése csak alig kerülte el a bal felső sarkot.

A második félidőt Sándor György veszélyes szabadrúgása és fejese nyitotta, de mindkettő elkerülte a kaput. A csereként beállt Brana Ilics szöglete ellenben meghozta a gólt, annak szerzője, Lukács Rajmond pedig azonnal visszaadta a kölcsönt, remek labdával ugratta ki Ilicset, kinek lövését Horváth Dániel bravúrral védte.

Miután a várdaiak második góljához is volt némi köze Ilicsnek (konkrétan gólpasszt adott, de az őt játékba hozó Fodor Ákosnak is jár a dicséret a bátor beindulásért), megállapíthattuk, hogy a szünetbeli csere eldöntötte a három pont sorsát. A szerbiai csatár passzából Sergiu Oltean pazar lövést küldött a jobb alsó sarokba, az ő összjátékuk már ä Gyirmót ellen is eredményezett egy gólt.

Ilics még két nagy helyzetet is kihagyott mindaddig, amíg meg nem szerezte a harmadik gólját a Várda: Délczeg kitűnő ütemben, két ember között tálalt Lukács Rajmond elé, aki szépen fejezte be az akciót. Vagyis a második félidő közepére teljesen megtörte ellenfelét a házigazda, holott szünetben sokan aláírták volna az egygólos sikert is.

És mivel ezúttal Lukács Rajmond volt az aktuális duplázó, most ő izgulhat, hogy a következő mérkőzésre megtartja-e a helyét a zsinórban ötödik győzelmét arató, negyedik hazai meccsén harmadszor is három gólig jutó, a Várkertben ebben a bajnokságban már tízszer eredményes csapatban…

NB II: 6. forduló

Kisvárda Master Good–FC Csákvár

3–0 (0–0)

Kisvárda, 1250 néző, v.: Lovas (Bornemissza, Garai).

Kisvárda: Molnár-Farkas – Zanko, Izing, Vermes, Fodor Á. – Vári B. (Heffler N., 70.), Lucas, Oltean, Misic (Ilics, a szünetben) – Délczeg, Lukács R. (Horváth Z., 78.). Vezetőedző: Kondás Elemér.

Csákvár: Horváth D. – Rétyi, Tar Zs., Kovács G., Baranyai Á. – Kiprich D. (Sejben, 76.), Bokros Sz. – Mészáros D. (Papp M., 59.), Sándor Gy., Oldal (Daróczi, 76.) – Jelena. Vezetőedző: Szanyó Károly.

Gól: Lukács R. (1–0) a 49., Oltean (2–0) a 61., Lukács R. (3–0) a 69. percben

Percek, események

49. perc: Ilics baloldali szöglete után Izing kotorta kapura a labdát, amely kipattant a jobboldali kapufáról, Lukács Rajmond pedig egy lépésről a kapuba pofozta, 1–0.

61. perc: Fodor Ákos balról Ilics elé passzolt, ő a tizenhatos vonalánál lefordult Bokrosról és jobbra Oltean elé játszott, aki a labdaátvétel után, 14 méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtte, 2–0.

69. perc: Délczeg ugratta ki Lukács Rajmondot, aki eltolta a labdát a kivetődő Horváth Dániel mellett, és 12 méterről jobbal az üres kapuba gurította, 3–0.

Mesterszemmel

Kondás Elemér: – Az első félidőben megnehezítette a dolgunkat a Csákvár, illetve mi is pontatlanul futballoztunk. Éreztem a játékosokban az erőt és elszántságot, ennek köszönhetően szünet után felőröltük az ellenfelet.

Szanyó Károly: – Abszolút megérdemelten nyert a Kisvárda. Az első félidőben tudtuk tartani magunkat, aztán szünet után nyomában sem kaptam vissza azt, amit kértem a csapattól. Futás nélkül nincs futball, az eredmény ránk nézve hízelgő, át kell értékelni az eddig történteket.

