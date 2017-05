Kisvárda Master Good – Helyzetbe hoznák magukat

A Szeged 2011 otthonában elhullajtott pontoknak (1–1) köszönhetően ugyan megint lecsúszott a feljutást jelentő második helyről a Kisvárda Master Good az NB II-ben. Ennél egyszerűbb mégsem lehetne a helyzete, hiszen a sorsa még mindig a saját kezében van, köszönhetően annak, hogy az utolsó játéknapon a fő rivális Balmazújváros otthonában lép pályára. Addig azonban vasárnap (18 órától) a kiesés elöl menekülő Ceglédet fogadja a szabolcsi csapat.

– Nem is lehet más célunk, mint a győzelem megszerzése, és akkor már biztosan az utolsó fordulóban a Balmazújváros és köztünk dől el a feljutás kérdése, és a Balmaz mostani, felcsúti eredményétől függene, hogy milyen pozícióból vághatnánk annak a mérkőzésnek – latolgatta az esélyeket Révész Attila. – Okulva a tavaly tavaszi és őszi tapasztalatokból, ezúttal arra kell a legjobban ügyelnünk, hogy az utolsó két meccsre ne essen vissza a társaság. Nehéz ezt megoldani, hiszen a játékosok többsége a hosszú szezon végén már fáradt, igaz motivációnak megteszi, hogy nagyon magasra juthatunk ezután a két meccs után. Ugyanakkor még az is előfordulhat, hogy négy pontot szerzünk a hátralévő két meccsen, és lecsúszunk a dobogóról, ami azért csalódást okozna.

Vasárnap kora este a Várkertben már csak azért is jó mérkőzésre van kilátás, mert mindkét csapatnak támadnia kell. A Várdának az NB I-ért, a Ceglédnek az NB II-ben maradásért.

– A Cegléd nagyon összekapta magát a tavaszi szezonra, de a mostani másodosztály erejét mutatja, hogy élvonalbeli játékosok sokasága is kevés volt ahhoz, hogy mostanra eldőljön a bennmaradása – így Révész Attila. – Magunkról is tudhatjuk, hiszen három éve épp a Cegléddel harcoltunk a megkapszkodásért, és mi húztuk a rövidebbet, hogy mekkora elszántságot ad egy csapatnak, ha az életéért küzd. Ugyanakkor a feljutásért küzdő csapatok is görcsösebbek ilyenkor, a bennmaradásért küzdők lába is megremeghet a téttől, tehát érdekes mérkőzésre van kilátás. Bármilyen áron, de nekünk hazai pályán meg kell nyernünk a mérkőzést, akár olyan harcos erényeket is csillogtatva, mint két hete a Dorog ellen.

A Szeged 2011 elleni mérkőzésen megsérült Horváth Zoltán térde már rendben van, így bevethető, és más sérültje vagy eltiltottja sincs a kisvárdai csapatnak.

