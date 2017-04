Kisvárda Master Good – Hozták a kötelezőt, a dobogóra ugrottak

Meccsre csalogatott a kellemes időjárás, no meg a pikáns párosítás, és meg is indult a kisvárdai offenzíva Cigánd felé, a vasárnapi NB II-es szomszédvári rangadó helyszínére. A várdai szurkolók megtöltötték a vendégszektort, és azt láthatták, hogy kedvenceik azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést.

A kiesés ellen küzdő cigándiak becsületére legyen mondva, hogy az ő hátukat sem törte a háló, ha úgy alakult, mentek előre becsülettel. Az első esély azonban Lucas Bertuccié volt, de brazil-magyar középpályás a jónál is jobb lövőhelyzetet keresett magának, így elpepecselte a lehetőséget. Csakúgy, mint Oláh Gergő, aki ugyancsak egy szép támadást fejezhetett volna be góllal.

Rajczi Péter és Gosztonyi András is szerezhetett volna gólt, utóbbi akcióból és szabadrúgásból is veszélyeztetett, de a hazai kapus, Sánta Tibor a helyén volt. Aztán a vendégfölény még szünet előtt meghozta a vezető gólt, amely megint egy szögletszituációból született. Ezúttal nem Vári Barnabás játszotta benne a főszerepet, Gosztonyi harmadik próbálkozása hozta meg a találatot, ami után Ivancsics Alexnek is kellett egy nagyot védenie, hogy szünetig ne változzon az eredmény.

A második félidő elején aztán Vári is megszerezhette volna az utóbbi időben megszokott pontrúgás utáni találatát, de Talabér Attila szöglete után mellébelsőzte a labdát. Az előny növelésére azonban nem kellett sokat várni, a Cseri Tamás által megszelídített labdát Rajczi Péter emelte a kapuba. Éppen oda, amelyik mögött helyet foglaltak a vendégszurkolók, így kezdődhetett az ünneplés.

A kétgólos előny megteremtette annak lehetőségét, hogy Révész Attila lehívja a pályáról három kulcsjátékosára, gondolva a szerda, Csákvár elleni bajnokira. A meccs végére ellaposodott, a várdaiak – a riválisok eredményeit is figyelembe véve – pedig nagyon fontos és magabiztos győzelmet arattak, és felléptek a dobogóra!

KM-BT

Cigánd SE–Kisvárda Master Good 0–2 (0–1)

Cigánd, 800 néző, v.: Farkas T. (Hofbauer, Bertalan D.).

Cigánd: Sánta T. – Angyal N., Raducu (Barcsay, 65.), Csicsvári, Szilágyi L. – Balogh A. (Sándor T., 57.), Baksa Z. (Katona Gy., 57.), Oltean, Nicorec – Kasza, Szilágyi L. Szakmai igazgató: Szénay Péter.

Kisvárda: Ivancsics A. – Talabér, Fodor F., Vermes, Vári B. – Lucas, Horváth A. – Gosztonyi (Minczér, 71.), Oláh G., Cseri T. (Bacsa, 67.) – Rajczi (Horváth Z., 75.). Szakmai igazgató: Révész Attila.

Gól: Gosztonyi (0–1) a 40., Rajczi (0–2) az 59. percben

Percek, események

40. perc: Talabér baloldali szöglete után a rövid sarokra berobbanó Fodor Ferenc csúsztatta meg a labdát, amit Csicsvári kivágott Oláh Gergő elöl, Fodor Ferenc visszafejelte középre, Gosztonyi pedig kapásból, 10 méterről jobbal a kapu bal oldalába bombázta, 0–1.

59. perc: Gosztonyi emelte be a labdát a tizenhatoson belülre, ahol Cseri mellre vette, majd a földre került, Rajczi pedig 8 méterről Sánta Tibor kapus felett a kapu jobb oldalába ívelte, 0–2.

Mesterszemmel

Szénay Péter: – Mérkőzés előtt elmondtam a játékosoknak, milyen gyakori hibákra figyeljenek, mégis ilyenekből kaptuk a gólokat. Megint nem ütköztünk eleget, és nem voltunk harcosak. Ellenfelünk sokkal harcosabban futballozott.

Révész Attila: – Elég sok helyzetet alakítottunk ki, de elismerem, ellenfelünknek is megvoltak a lehetőségei. A második félidőben sokkal stabilabban futballoztunk, s a második gólunk után ellenfelünk lélekben feladta a mérkőzést.

