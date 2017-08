Kisvárda Master Good – Idegenben sem térnek el a hazai harcmodortól

Miként a Zalaegerszeg a Gyirmót elleni 0–5 és a Gyirmót a Nyíregyháza Spartacustól elszenvedett 3–0-s vereség után, úgy a Kisvárda Master Good NB II-es csapatának következő ellenfele, a Siófok is kiadós zakó, a zalaegerszegi 5–2 után lép pályára a listavezető ellen. Kondás Elemér a korábbi két alkalommal hangsúlyozta, nem nagyon örül annak, hogy ilyen helyzetből vág neki a mérkőzésnek az ellenfél, de eddig bejött, ha az aktuális rivális számára rossz volt az előjel, hiszen a várdaiak a ZTE-t (1–0) és a Gyirmótot (3–0) is legyőzték. Mi várható szerdán, Siófokon?

– A Siófok nem kezdte rosszul a zalaegerszegi mérkőzést, aztán mégis nagy különbségű vereségbe futott bele, most várhatóan szervezetten fog futballozni, de ezzel nem is akarok foglalkozni, hiszen a mi dolgainkra kell koncentrálnunk – mondta a Kisvárda szakvezetője. – Természetesen az a célunk, hogy a siófoki stadionból is győzelemmel távozunk, megvan az arra vonatkozó elképzelésünk, hogy ezt miként érjük el.

Míg a tavalyi bajnokságban szezononként három szerdai játéknapot iktattak programba, addig az aktuális sorozatban az egyedüli hétközi forduló lesz a mostani (ez annak köszönhető, hogy a válogatott mérkőzések hétvégéjén újra lesz forduló az NB II-ben, így nem kell tömöríteni a menetrendet). Bírni kell a tempót a játékosoknak vagy szükség van a rotálásra a szombat-szerda-vasárnap ritmus miatt?

– Elvileg bírni kell, de azért várható változás a csapatban – árulta el Kondás Elemér. – Azért alakítottuk úgy ki a keretünket, ahogyan, hogy adott esetben a cseresorból előrelépők is lehetőséghez tudjanak jutni. Arról nem beszélve, hogy kellemesek is a gondjaink, hiszen a legutóbbi meccsen a kispadról beszállók is jó teljesítményt nyújtottak. Az eddigi négyből három meccset hazai pályán játszottunk, de az idegenben alkalmazott harcmodorunk sem sokban tér el az otthonitól. Más kérdés, hogy a Siófok is nyilván nyerni szeretne hazai környezetben, így arra is fel kell készülnünk, ha esetleg támadólag lép fel az ellenfél.

A kisvárdai csapat kedd délelőtt kelt útra és Csákvárig jutott, ott edzettek és tértek nyugovóra a játékosok és a stáb tagjai. Onnan indulnak tovább a szerda esti Balaton-parti összecsapásra.

