Kisvárda Master Good – Ismétlésre vár a második félidő

Az elmúlt három hétvégén hazai környezetben szerepelt a Kisvárda Master Good, amely a legutóbbi négy fordulóban csak egyszer utazott idegenbe, és azt a mérkőzést, a siófokit is hétközben tudta le. Innentől kezdve az őszi szezon végéig beáll a „normális” menetrend, vagyis felváltva követik egymást a döntően vasárnapi idegenbeli és hazai összecsapások. A sor a Cegléd ellen indul, amely meccs annyiban lesz rendkívüli, hogy szombaton rendezik, a Pest megyeiek albertirsai albérletében.

– Úgy készültünk, hogy ezt a mérkőzést is szeretnénk megnyerni – vágott a közepébe Kondás Elemér, a zsinórban öt sikernél tartó kisvárdaiak vezetőedzője. – Mondom ezt annak ismeretében, hogy a Cegléd masszív csapat, és bár a legutóbbi fordulóban kikapott Zalaegerszegen, de előtte három mérkőzést nyert meg zsinórban, győzni tudott idegenben, Mosonmagyaróváron és megszerezte a Győr skalpját is. Vagyis a bajnoki mezőny egyik meghatározó csapatához látogatunk, amelyben több rutinos futballista is szerepet kap. Ami bennünket illet, a múlt héten a második félidőben nyújtott jobb teljesítményt a csapat, ezért ott kellene folytatnunk, ahol a Csákvár ellen abbahagytuk. Az első játékrészben sem játszottunk rosszul, hiszen akkor is stabilak voltunk, de a helyzetek befejezésnél hiányzott a türelem.

A Kisvárda a negyedik forduló óta vezeti a tabellát, és lassan hozzászokhat ahhoz, hogy listavezetőként mindenki az ő skalpjára vadászik. Lehet érezni az ezzel járó büszkeséget, egyben felelősséget is a csapaton?

– Hogyne, beszéltünk is erről az öltözőben, és mondtam a fiúknak, maguknak tették ilyen magasra a lécet, legyenek büszkék a kialakult helyzetre – felelte Kondás Elemér. – Az pedig természetes, hogy az első helyezett ellen mindenki jobban akar nyerni, mi is így lennénk vele. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy ezeket a próbálkozásokat hétről hétre elhárítsuk, hiszen azon vagyunk, hogy minél hosszabb legyen a jó sorozatunk. Ugyanakkor minden ellenfelet tisztelünk, és kellően felkészülünk belőle, mert ha nem így tennénk, akkor érnének bennünket kellemetlen meglepetések. A Cegléd otthonába is így utazunk, no meg győzelmi reményekkel.

A várdaiak ezúttal a mérkőzés napján kelnek útra, a sérült Oláh Gergő és a kontrollvizsgálatának negatív eredménye után a rehabilitációját megkezdő Gosztonyi András nélkül. Mihajlo Rjasko már felépült, kérdés, hogy mikor tudnak neki bizalmat szavazni.

