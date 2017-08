Kisvárda Master Good – Jól adják be és jól is érkeznek

Úgy győzte le 3–0-ra a tavaly még NB I-es ellenfelét a Kisvárda Master Good, mintha a Gyirmót nem is magasabb, hanem alacsonyabb osztályból érkezett volna az NB II szombati rangadójára. A várdaiak hátul masszívak, elöl – elsősorban a szabadrúgásokat követő beívelésekből – veszélyesek voltak, és Délczeg Gergely két valamint Sergiu Adrian Oltean egy fejesgóljával győzték le a kisalföldieket.

– Valóban ritka, amikor egy csapat mind a három gólját fejesből éri el, de nem véletlenül fektetünk akkora hangsúlyt a szabadrúgásokra, és szerencsére vannak olyan játékosaink, akik jól rúgják azokat, és persze olyanok is, akik jól érkeznek a kapu elé – mondta Kondás Elemér, az immár listavezető Kisvárda Master Good vezetőedzője. – Még így is alakíthattunk volna ki több veszélyt az ilyen helyzetek után, de vagy elcsúszott néhány centivel a labda az érkezők előtt vagy már eleve lesen álltak a középsők, ami bosszantó volt. Magabiztos győzelmet arattunk, mégha az eredmény ellenére meg is kellett küzdeni a három pontért.

A meccset elemző statisztika szerint a várdaiak 24 szabadrúgást harcoltak ki, azok közül nyolc volt kapuközeli, tehát amit rá lehetett lőni vagy be lehetett adni. Ezek kimagasló számok, ahogy a csapat eddigi teljesítménye is: a Kisvárdáé a legtöbb szerzett pont és gól (10-10), így négy fordulót követően a tabella élére állt a csapat, amelyről előzetesen azt lehetett gondolni, hogy meggyengült a nyáron.

– A Mosonmagyaróvár elleni meccset az elején elrontottuk, azóta viszont mindhárom bajnokinkat megnyertük, ráadásul erősnek mondható ellenfelekkel szemben – így Kondás Elemér. – Bármennyire is most jutott fel, de azért a Győr, az Győr, mint ahogy a Zalaegerszeg is komoly hagyományú, ráadásul nagy terveket szövögető csapat. A Gyirmót pedig az élvonalból érkezett, amely két hete kitömte a Zetét. Ahogy korábban is mondtam, minden meccsen győzni szeretnénk, a sikert könnyű megszokni, a vereséget pedig nem kell tervezni, az majd jön magától, általában akkor, amikor nem számí rá az ember. Persze szeretnénk folytatni a jó szereplésünket, nem gondolunk arra, hogy megbotolhatunk, hiszen a győzelmek a csapatot is összekovácsolják.

Ugyan a Zete ellen a hosszabbításban beszállt, de a Gyirmót elleni volt az igazi premierje Brana Ilicsnek, akiről fél óra játék alatt kiderült, hogy remek képességekkel van megáldva.

– Nem véletlenül futballozott legutóbb a görög élvonalban, képzett, remek lövőtechnikájú futballistáról van szó – jellemezte az Arisz Szalonikitől érkezett, két gólpasszal debütáló játékosát a vezetőedző. – A papírjai csak a rajt után érkeztek meg, aztán a győzelmeket követően nem volt okunk belenyúlni a csapatba, de igazolta, hogy a kispadról beszállva is hozzá lehet tenni a csapat játékához, és ez a többiek számára is követendő példa lehet.

Szükség is lesz friss erőkre, hiszen a héten két mérkőzés és hosszú utazás is vár a várdaiakra, akik szerdán Siófokra látogatnak, majd vasárnap a Csákvárt fogadják.

