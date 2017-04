Kisvárda Master Good – Kétszeri kétgólos előny is kevés volt

Úgy indult, mint a Puskás Akadémia otthonában játszott mérkőzés. Miként Felcsúton, vasárnap a Vác dunaújvárosi otthonában is két helyzetet dolgozott ki az első két percben a Kisvárda Master Good, a másodikból Fodor Ferenc a kapufa tövére fejelt.

A folytatás azonban teljesen másként alakult (az éllovastól ugye 1–0-ra kapott ki a Kisvárda), hiszen korán megvolt a vezetés és megnyugtató második találat is. Előbb Rajczi Péter harcolta ki, majd értékesítette a tizenegyest (a bajnokságban ez volt a második megítélt, és az első belőtt kisvárdai büntető…), majd Oláh Gergő olyan gólt lőtt, amit Felcsúton elvettek tőle, most viszont a játékvezető jól érzékelte, hogy miként március 5-én, ezúttal is saját játékostársa lökte a kapusra Rajczit.

Az első félidő érdemi részét ezzel le is zárták a csapatok, amelyek sokat küzdöttek az elemekkel, a széllel és a rossz pályával. Aztán a derült égből jött a Vác szépítése, szó szerint, hiszen Kákonyi Dániel talán beadásnak szánt, de kétségtelenül remekül eltalált, a szögletzászlótól leadott lövése vágódott a kisvárdai kapuba. Hogy a remek rúgótechnikának, a kavargó szélnek vagy Ivancsics Alex hibájának köszönhető-e a gól? Maradjunk annyiban, a háromnak így együtt.

Mindenesetre igazolást nyert a futballközhely: egy gólt a szél is befújhat, így máris nyílt lett a mérkőzés. Aztán kétpercenként kezdtek potyogni a gólok: Oláh Gergő ismét kettőre növelte a várdai előny, de jött két váci szabadrúgás, és egy szemvillanás alatt kiegyenlített a házigazda. Tizenhat perc alatt háromszor annyi gólt szedett be a várdai védelem, mint az elmúlt hét fordulóban összesen.

A hajrában nem tudott kibontakozni a vendégcsapat, de két meccslabdája így is volt, előbb Gosztonyi András, majd – a 94. percben – Vári Barnabás szöglet utáni fejese után is védett Halasi Péter, így pontokat hagyott Dunaújvárosban Révész Attila legénysége.

NB II: 30. forduló

Vác FC–Kisvárda Master Good 3–3 (0–2)

Dunaújváros, 100 néző, v.: Gaál Á. (Kepe, Kulman).

Vác: Halasi – Hegedűs Cs., Tóth F., Görgényi, Gulyás M. – Tóth B., Tóth G. – Niedermüller, Nagy R. (Nyilas E., 68.), Földi – Balajti (Kákonyi, 24.). Vezetőedző: Nagy Tibor.

Kisvárda: Ivancsics A. – Talabér, Fodor F., Vermes, Vári B. – Lucas, Horváth A. – Gosztonyi, Oláh G., Cseri T. (Horváth Z., 78.) – Rajczi (Szabó P., 86.). Szakmai igazgató: Révész Attila.

Gól: Rajczi (11-esből, 0–1) a 7., Oláh G. (0–2) a 13., Kákonyi (1–2) az 51., Oláh G. (1–3) a 63., Tóth B. (2–3) a 65., Gulyás M. (3–3) a 67. percben

Percek, események

7. perc: Oláh Gergő gyötörte be jobbról a tizenhatoson belülre a labdát, amit Rajczi mellel megtolt, majd elesett Tóth Gergely lábában. A tizenegyesből Rajczi jobbal a jobb alsó sarokba lőtt, Halasi a másik irányba várta a labdát, 0–1.

13. perc: Cseri Tamás baloldali szögletből Horváth Adrián elé gurított, ő keresztbe ívelte a labdát, amit a baloldali kapufa tövétől Vári Barnabás fejelt középre. A tömörülésben Halasi – miközben csapattársa, Tóth Barnabás rálökte Rajczit – röviden tenyerelte ki a labdát, Oláh Gergő pedig 3 méterről úgy lőtt a kapuba, hogy a labda a lécről vágódott a gólvonal mögé, 0–2.

51. perc: Nagy Richárd használta ki, hogy bedobásnál nincs les, Kákonyi elé dobta a labdát, a cserejátékos a jobb oldalon maga elé engedte, majd a szögletzászló közvetlen közeléből jobbal a kapu elé küldte, és a lefelé csapódó labda a nyújtózkodó Ivancsics keze felett a kapu jobb oldalában kötött ki, 1–2.

63. perc: Talabér tört be a jobb oldalon a tizenhatoson belülre Gulyás Máté mellett, az alapvonaltól visszagurított, Oláh Gergő pedig 7 méterről, remek mozdulattal jobbal a jobb alsó sarokba pörgette a labdát, 1–3.

65. perc: Nagy Richárd balról, az oldalvonaltól beívelt szabadrúgása után Ivancsics kiindult a kapujából, majd megtorpant, ezt kihasználva Tóth Barnabás a kapunak háttal állva, 6 méterről fejjel a bal alsó sarokba továbbította a labdát, 2–3.

67. perc: Talabér buktatta Nagy Richárdot, amiért a kaputól 20 méterre szabadrúgáshoz jutott a Vác, Gulyás Máté pedig a sorfal felett ballal a kapu bal oldalába csavarta a labdát, 3–3.

94. perc: Gulyás Máté reklamálás miatt megkapta második sárga lapját, így a kiállítás sorsára jutott.

Mesterszemmel

Nagy Tibor: – Nagyot meneteltek a srácok, szép munka volt. Az erőnket mutatja, hogy kétgólos hátrányból talpra álltunk, ez alapján elégedett vagyok a döntetlennel.

Révész Attila: – Csalódott vagyok, mert kiengedtük a kezünkből a biztos győzelmet. Kettő nullánál elhittük, hogy megvan a meccs, az egyenlítés után pedig ezen a pályán nem tudtunk labdát birtokolni. A harmadik meccs volt egy hét alatt, néhány játékosnál kiütközött a fáradtság, igaz a pontvesztést egyértelműen a kapusunkra verhetjük, akinek az elmúlt két meccsen dolga sem volt.

