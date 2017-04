Kisvárda Master Good – Legyőznék végre a Csákvárt is

Borult már annyiszor a papírforma az NB II-ben, hogy az erőviszonyok taglalásakor ne legyen szentírás a tabella. Az is igaz ugyanakkor, hogy a kiesőhelyeken vagy a környékén állomásozó csapatokat a tavasszal biztosan legyőzte a Kisvárda Master Good. Márpedig a Kozármisleny (3–0), a SZEOL SC (2–1) és a Cigánd (2–0) után újabb hátsó régióbeli csapattal, ezúttal a 17. helyen álló Csákvárral játszik – szerdán (kezdés 16.30-kor), hazai környezetben.

– Megvan az önbizalmunk hozzá, hogy a győzelemre törjünk, de soha egyetlen ellenfelet sem becsülünk le – mondta a vasárnapi, cigándi győzelem után a hangsúlyt a regenerálódásra fektető, immár harmadik helyen álló társaság szakmai igazgatója, Révész Attila. – Ezt a Csákvárral szemben már csak azért sem tehetjük meg, mert még soha nem sikerült legyőznünk, ráadásul az utóbbi három fordulóban olyan eredményeket ért el a mostani ellenfél, amely arra enged következtetni, hogy a kezdeti gyengélkedésének már vége, és komolyan kell vele számolni.

A Csákvár utóbbi hetekbeli eredménylajstromán három 1–1-es döntetlen szerepel, de nem akárkik ellen, hiszen a Soroksár, idegenben a Szolnok, majd az éllovas Puskás Akadémia ellen szerzett pontot a csapat irányítását a télen átvevő Vincze István legénysége. Ugyanakkor mégis csak kilenc forduló óta nyeretlenek, legutóbb december 4-én verték meg (3–0) a Siófokot. A várdaiak ellen ilyen meg olyan meccset is vívtak már, hiszen 2015 őszén 4–3-ra nyertek a Várkertben, aztán Csákváron 2016 tavaszán 3–3-as, őszén gólnéllküli döntetlen született. Most milyen karakterű meccsre lehet inkább számítani?

– Nem tartom valószínűnek a gólzáporos mérkőzést, hiszen azért mi is stabilak vagyunk és az ellenfél az életéért küzd, és tudjuk, hogy ez mit is jelent – felelte Révész Attila. – A csákvári csapatot többségében fiatal játékosok alkotják, így ők könnyebben regenerálódnak, ezért a hármas terhelés közepette ezúttal mi az idősebb játékosainknak adunk pihenőt. A célunk természetesen az, hogy ezt a mérkőzést is megnyerjük, ezért a lehető legjobb állapotban lévő játékosok alkotta csapattal lépünk a pályára.

Picit távolabb tekintve, húsvétvasárnap 13 órakor játszik majd a Várda a Vác dunaújvárosi albérletében, hiszen a mérkőzést az M4 Sport csatorna élőben közvetíti.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA