Kisvárda Master Good – Mindenki kettőzött erővel küzd

A meccsek kevesebb, mint negyede van már csak hátra az NB II-ben, de a java most következik. A Kisvárda Master Good eddigi szereplésével, nem kis részben az utóbbi nyolcmeccses veretlenségi sorozatának köszönhetően helyzetbe hozta magát, hiszen a tabella második helyére lépett elő, és így várja a Zalaegerszeg elleni vasárnapi (kezdés 17 órakor) hazai fellépést is. A legutóbb Vác elleni döntetlen mikéntje (3–1-es vezetésről lett 3–3 a vége) és az ellenfél patinája, kiszámíthatatlan szereplése azonban óvatosságra is intheti a tavasszal mind az öt hazai meccsét megnyerő várdai csapatot.

– A hetin edzéseken nem volt olyan önfeledt a hangulat, mint máskor, de az legyen a legnagyobb bajunk, hogy csalódottak vagyunk egy élcsapat elleni idegenbeli döntetlen után – mondta Révész Attila, a kisvárdaiak szakmai igazgatója. – Továbbra is vallom, a hatalmas szakmai előrelépés mellett nincs meg minden körülmény ahhoz, hogy álmodozhassunk, de természetesen a Zalaegerszeg ellen is győzelemre törekszünk, ahogy a hátralévő nyolc fordulóban is.

A várdaiak őszi, 3–0-s egerszegi győzelme akkor azt jelentette, hogy az élre állt Révész Attila legénysége. Egy vasárnapi győzelem a jelenlegi második helyezést tehetné stabilabbá.

– Akkor valóban az élre álltunk, de csak rövid ideig, mert az őszi hajrát sikerült úgy elrontanunk, hogy csak az ötödik helyen fordultunk – így a szakmai igazgató. – Továbbra is azt vallom, a sorsolásunk nagyon nehéz, ráadásul elérkeztünk a bajnokság azon szakaszához, amikor minden csapat kettőzött erővel küzd a pontokért, bármi is legyen a célja. Nem szeretném, ha keserű szájízzel fejeznénk be a bajnokságot, mégha a tavalyi visszaesés be is következne, ezért nem is támasztunk olyan elvárásokat a játékosokkal szemben, amelynek a teljesítése irreális lenne, és veszélyeztetné a távoli jövőt. Mindig a soron következő feladatot tartjuk szem előtt, hazai pályán nem is lehet más célunk, mint a győzelem.

A Vác ellen szerepelt csapatból Vermes Krisztián az egyik hétközi edzésen kisebb sérülést szenvedett, őt Papucsek Barna pótolhatja a védelemben.

