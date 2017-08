Kisvárda Master Good – Nehéz kétszer ugyanabba a folyóba lépni

A bajnoki nyitányon véget ért a kisvárdaiak ezévi nagy hazai sorozata, és a tavaszi kilenc győztes otthoni meccs után 3–3-as döntetlent játszott az NB II-es futballcsapat a Mosonmagyaróvárral. Akkor már úgy illett, hogy az idegenbeli széria is szakadjon meg, és erről is tett a Kisvárda Master Good, amely április 9-e óta volt nyeretlen otthonától távol. Vasárnap aztán úgy nyert Győrben a Várda, hogy éppúgy 3–1-re vezetett a rendes játékidő leteltekor, mint egy héttel korábban a mosoniak ellen. Most azonban nem tartogatott semmi rosszat a csapat számára a hosszabbítás.

– A harmadik gólunk után szóltam is a játékosoknak, hogy figyelnünk kell tovább, nehogy úgy járjunk, mint legutóbb, de azért kétszer nagyon nehéz ugyanabba a folyóba lépni – mondta Kondás Elemér vezetőedző, aki tétmérkőzésen először ünnepelhetett győzelmet a várdai kispadon. – Hasonlóan alakult a meccs, mint a legutóbbi, azzal a különbséggel, hogy most nyertünk, mégis azt mondom: ez sokkal nehezebb mérkőzés volt, mint amit a Mosonmagyaróvár ellen vívtunk. Akkor végig uraltuk a játékot, most viszont akadtak nehezebb periódusok, mint az első félidő végén vagy a második játékrész elején, utóbbit nem is sikerült átvészelnünk. Szerencsére azonban tudtunk újítani, és a koncentrált játékunk eredménye, hogy meg tudtuk szerezni a három pontot.

A Mosonmagyaróvár ellen a védők, illetve a védekezésért felelős játékosok is kivették a részüket a góltermésből, de hátul is hibáztak annyit, hogy ne legyen pozitív a szaldójuk. Ezúttal azonban mindenki tette a maga dolgát: a csatárok a gólokat szerezték, a hátsók a stabilitásra ügyeltek.

– Mindhárom csatárként lehetőséghez jutott játékosunk, tehát Lukács Rajmond, Horváth Zoltán és Délczeg Gergely betalált – állapította meg a vezetőedző. – Ez azért is örömteli, mert a jelek szerint nemcsak egy emberen múlik a csapat eredményessége. A védők közül Izing Martin legutóbb sem játszott rosszul, de annál a hazaadásnál nem nézett fel, és nem értette meg magát a kapusunkkal, ám a jelek szerint túl tudott lépni a történteken, hiszen ezúttal szinte hibátlan teljesítményt nyújtott.

Ugyan még csak két forduló telt el a bajnokságból, de egy valamit máris leszögezhetünk: Matija Misiccsel nagyot fogott a kisvárdai csapat. A horvát származású, magyar felmenőkkel is rendelkező játékmester legutóbb góllal és gólpasszal zárt, ezúttal két assziszt került a neve mellé, és a harmadik találatnál is tőle indult a támadás, ami Horváth Zoltán lövésével és a kapusról kipattanó labdából Délczeg Gergely akcióbefejezésével zárult.

– Ki lehet jelenteni, hogy Misic nagy erőssége lehet a csapatunknak, reméljük továbbra is csillogtatja az eddig megismert erényeit – így Kondás Elemér. – Szerettünk volna a másik új szerzeménynek, Brana Ilicsnek is lehetőséget adni, de mivel Hrihorij Zanko megsérült, ezért fiatal védőt kellett a hajrában pályára küldeni, így viszont a tizennyolc esztendős Erdélyi Botond debütált.

A meccset Oláh Gergő is végigjátszotta (a hétfőn megjelent tudósításban tévesen írtuk, hogy a helyére állt be Sergiu Adrian Oltean a 64. percben, valójában Hej Viktort váltotta a Cigándról érkezett középpályás – a tévedésért az érintettek és olvasóink elnézését kérjük), és a második gól előtti szabadrúgás kiharcolásával tett sokat a győzelemért. A lényeg, hogy a várdaiak sikerélménnyel feltöltődve várják a ZTE elleni vasárnapi, hazai bajnokit.

Kisvárda Master Good - Nagyot szólt a győzelem a Kisalföldön... Kisvárda - Most is eljutott a 3–1-es vezetésig a Kisvárda, és meg is tartotta az előnyét a Győr otthonában a vasárnap esti NB II-es futballbajnokin. Labdarúgás. Állítólag olyan ember is volt az impozáns ETO Parkban, aki tisztán látta a kisvárdaiak vezető gólját a vasárnap esti NB II-es ... Tovább a cikkhez

Videó: Rosszul sikerült a hazaadás, 20 méterről lőtt öngólt ... Kisvárda - 3-3-ra végződött a Kisvárda Master Good első meccse az őszi szezonba. Izing Martin 1-0-ás állásnál, a kapusnak akarta passzolni a labdát, ám Molnár Farkas Tamás nem érte el azt, így 20 méterről sikerült egy öngólt rúgnia a hazaiak védőjének. Sok ilyet lát az ember az interneten... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA