Kisvárda Master Good – Nem baj, ha rendre dupláznak a csatárok

A lehető legjobb üzletet kötötte a Kisvárda Master Good a szerdai NB II-es bajnokiján: nyert Siófokon 2–1-re, ráadásul a legutóbb, a Gyirmót elleni (3–0) kezdőcsapatban bevetett, és a vasárnapi Csákvár elleni hazai bajnokin újra készenlétben álló Vermes Krisztián, Vári Barnabás, Délczeg Gergely és Lukács Rajmond is szusszanhatott egyet. Annyi csupán a gond, hogy Oláh Gergő az első félidőben bokasérülést szenvedett, így a középpályásra két hét kihagyás várhat.

– Ahogy azt a mérkőzés előtt is jeleztem, újabb játékosok kapták meg a lehetőséget, és azt kell mondanom, hogy élni is tudtak vele – mondta a továbbra is listavezető kisvárdai csapat vezetőedzője, Kondás Elemér. – Végig uraltuk a mérkőzést, az első félidőben is akadtak ígéretes akcióink, de a beadásokba sajnos hiba csúszott. Aztán jött a tizenegyes, amelyet ugyan a hazaiak vitattak, de a felvételen látszik, hogy amikor Horváth Zoltán úgymond beállt a siófoki védő elé, ő összerúgta a bokáját. A második játékrészben derült égből jött a hazaiak egyenlítő gólja, amely kétségtelenül szépre sikeredett, de nem lett volna szabad hagyni, hogy beadják a labdát. Szerencsére tudtunk újítani, és Horváth Zoltán fejesével kicsikartuk a győzelmet jelentő gólt.

A Gyirmót ellen Délczeg Gergely, most Horváth Zoltán szerzett két találatot, az pedig sosem baj, ha egy csapatban több gólerős játékosra is számíthat a szakvezető. A most duplázó centernek – akit Kondás Elemér jól ismer, hiszen 2013-ban ő irányította a Lokit, amikor a játékos a DVSC-hez került – a második gólöröm után csak annyi szerepe volt, hogy átadja a helyét az őt váltó Délczegnek.

– Az tényleg nem baj, ha kettesével szerzik a gólokat a csatárok, de szerencsére mások is eredményesek voltak, hiszen a mezőnyben eddig legtöbbnek számító tizenkét gólt heten érték el, ami kiváló adat – így Kondás Elemér. – Ami pedig Horváth Zolit illeti, jól ismerem a képességeit, még ha nem is sokáig játszhatott a Lokiban. Most szerencsére megvártuk a szögletet a cseréjével… Szükségünk van a testi erejére, de mivel jelentős a konkurencia a csatárposzton senkinek sincs bérelt helye a csapatban.

Mindenesetre a várdaiak egymást követő második fordulót követően is vezetik a mezőnyt. Ilyenkor kivágják az újságból a tabellát és kiteszik az öltöző falára, vagy azt is megtiltják a játékosoknak, hogy egyetlen pillantást is vessenek rá?

– Azzal, ami elmúlt nem foglalkozunk, szerdán még örültünk a győzelemnek, megkaptuk érte a három pontot, csütörtökön gratuláltam hozzá a játékosoknak, de elemezzük is a történteket, és az előforduló hibákból is igyekszünk okulni – felelte a vezetőedző. – Csak így lehet, ébernek kell maradnunk, hiszen vasárnap újabb mérkőzés következik a Csákvár ellen, hazai pályán.

