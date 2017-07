Kisvárda Master Good – Nem is baj, hogy felszínre kerültek a hibák

A kapufa jellegzetes csilingelésével indult a mérkőzés. Gosztonyi András már az első percben gólt szerezhetett volna a Kisvárda Master Good első nyári edzőmeccsén, ehhez képest alig hatvan másodperc múlva már a DVSC vezetett, mert Könyves Norbert fejese után a lécről a hálóba került a labda.

A két különböző sorral játszó csapatok meccsét végül 3–0-ra nyerte meg a Loki Pallagon, vagyis a felek között kijött az osztálykülönbség.

– Más edzettségi állapotban van a két csapat, hiszen mi még csak a felkészülés első teljes hetét zártuk ezzel a mérkőzéssel, a Debrecen számára viszont két hét múlva már kezdődik a bajnokság – mondta Kondás Elemér, a várdaiak vezetőedzője, aki pályafutása során most először meccselt a DVSC ellen. – Számunkra az volt a fontos, hogy kipróbáljuk a fiatal játékosainkat, a hibáknak ilyenkor kell kijönniük, győzni pedig olyankor kell, amikor pontokat is adnak érte. Persze, hogy voltak hibák, de azt azért látni kell, hogy a kezdőcsapatban a védelem három helyen is kicserélődött a csapat legutóbbi mérkőzése óta. Játszhattunk volna mondjuk egy megye egyes csapat ellen is, és akkor nyerünk négy-öt góllal, de számunkra sokkal fontosabb volt, hogy erős ellenféllel mérjük fel, hol is tartunk. Néhányan nem is az eredeti posztjukon játszottak, az eredmény ellenére akadtak biztató, és persze feledhető teljesítmények is. Most egy-egy félidőnyi lehetőséget kaptak a játékosok, így lesz ez a következő edzőmeccsen is, aztán a rajt közeledtével már a bajnokikhoz hasonló lesz a meccselés.

A kisvárdaiak a hét első felében napi két-két edzéssel készülnek tovább, szombaton pedig a szlovákiai Kassán játszanak edzőmeccset.

Edzőmeccs

DVSC–Kisvárda Master Good 3–0 (2–0)

DVSC, 1. félidő: Nagy S. – Kuti K., Kinyik, Mészáros N., Barna Sz. – Jovanovic, Filip, Tőzsér, Sós B. – Könyves (Takács T.), Holman. 2. félidő: Novota – Nagy Z., Szilvási, Szatmári Cs., Völgyi (Tisza T.) – Varga K., Csősz, Szekulics, Bíró P., Ferenczi J. – Takács T. (Vidmar).

Kisvárda, 1. félidő: Molnár F. T. – Vezsdel, Rjasko, Vermes, Fodor Á. – Hei, Lucas, Oltean, Cseri T. – Gosztonyi, Horváth Z. 2. félidő: Cserepka – Zsanko, Baldinkov, Papucsek, Vári B. – Toma, Oláh G., Izing, Cseri T. – Délczeg, Lukács R.

Gól: Könyves, Jovanovic, Vidmar

