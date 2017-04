Kisvárda Master Good – Nem úgy indult, hogy ez lesz a vége

A mérleg nyelvének is tekinthető a Zalaegerszeg a feljutásért vívott harcban, hiszen a zalaiak már nem érhetnek oda az NB I-et érő helyekre, de a legyőzése azért fegyverténynek számít, hiszen játékereje alapján bárkire veszélyes lehet.

Mint ahogy vasárnap veszélyesek is voltak a második helyen álló Kisvárda otthonában. A Zete uralta az első félórát azáltal, hogy feljebb tolta a védekezését, és így a várdai térfélre korlátozódott a játék. A vendégek legnagyobb helyzetét Paudits Patrik hagyta ki, a csatár szép cselekkel tört be a tizenhatoson belülre, de elvétette a rövid sarkot. Révész Attila, a kisvárdaiak szakmai igazgatója át is szervezte csapatát, a 4-3-3-as hadrenddel az lehetett a terv, hogy a hazai csapat át tudja venni az irányítást.

Nem tudta, de a vezetést megszerezte. A jobbról balra áthúzódó Gosztonyi András mesterien centerezett, Rajczi Péter magasra ugrott, és pontosan fejelt. Szünet előtt Paudits fejesét Ivancsics Alex bravúrral tolta a léc fölé, majd Gosztonyi Szappanos Csaba kezei között elhalt lövésével ért véget az első játékrész.

A jelek szerint a szünetben volt mit megbeszélni a hazai öltözőben, hiszen a zalaiak már régen a pályán voltak, amikor a kisvárdaiak előjöttek a folytatásra. Úgy tűnt, sikerül is uralnia a folytatást a Várdának, amit a már-már minden meccsen megszokott Fodor Ferenc- és Vári Barnabás-helyzet is jelzett: előbbi lövését a gólvonalon blokkolták, a balhátvéd pedig fölé tüzelt. Rajczi újabb fejesét már mindenki bent látta, de Szappanos nagyot nyújtózva védett, és bár a védést követő kisszögletet elrontották a hazaiak, maradt náluk a labda, miként Fodor Ferenc is elöl, és a kapuba bólintott.

Ivancsics Alex nagyot védett Nagy Tamás fejese után, vagyis nem adta fel a Zete. Három null után aztán már igen, Horváth Adrián gólja igen mutatósra sikeredett, és nem kevés mosolyt csalt a csapattársak arcára, mintha a középpályás új oldaláról mutatkozott volna be a nagy szólójával.

A végén még az egykor Zalaegerszegen is játszó Délczeg Gergely is lehetőséghez jutott, oly sok megpróbáltatás és két műtét után ebben a bajnokságban először játszhatott, és a gyepen ünnepelhette csapata fontos győzelmét. És éppúgy 3–0ásat, mint az ősszel, Egerszegen.

Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE 3–0 (1–0)

Kisvárda, 1145 néző, v.: Szabó Zs. (Szalai D., Punyi).

Kisvárda: Ivancsics A. – Talabér, Fodor F., Papucsek, Vári B. – Horváth A., Lucas – Gosztonyi (Szabó P., 79.), Oláh G., Cseri T. (Délczeg, 89.) – Rajczi (Horváth Z., 83.). Szakmai igazgató: Révész Attila.

Zalaegerszeg: Szappanos – Angyal Zs. (Szatmári I., 76.), Króner, Polényi G., Forgács, Oláh B. (Kovács G., 83.) – Nagy T., Végh G. (Kretz, 66.), Bedi – Paudits, Bobál G. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gól: Rajczi (1–0) a 35., Fodor F. (2–0) a 67., Horváth A. (3–0) a 87. percben

35. perc: Gosztonyi balról, jobbal adott középre, ahol Rajczi 7 méterről a kapu bal oldalába fejelte a labdát, 1–0.

67. perc: Gosztonyi adott jobbról középre, Fodor Ferenc pedig 5 méterről a bal alsó sarokba fejelte a labdát, 2–0.

87. perc: Horváth Adrián tört előre ellenállhatatlanul, kényszerítőzött Horváth Zoltánnal, a visszakapott labdát fejjel megtolta, majd elhúzta a kapus mellett, és 10 méterről ballal az üres kapuba lőtt, 3–0.

Révész Attila: – A Zalaegerszeg az elején feladta nekünk a leckét, de rendezni tudtuk a sorainkat, és amikor szélen az ellenfél mögé tudtunk kerülni, gólokat is szereztünk. A második félidőben okosan tartottuk a labdát, és érződött, hogy be tudjuk biztosítani a győzelmet, amelyet megérdemeltünk.

Csató Sándor: – Az elején zártan védekeztünk, kontrákra építettünk, volt is három nagy helyzetünk. Ekkor nem úgy nézett ki, hogy ekkora különbséggel kikapunk. Az első beadásból, amely üresen megtalálta Rajczi Pétert, gólt kaptunk, utána a második félidőben kicsit szétesett a játékunk. Az erősebb csapat nyert.

