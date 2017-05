Kisvárda Master Good – Nem vállaltak ésszerűtlen kockázatot

A bajnoki cím sorsa eldőlt az NB II-ben, a Puskás Akadémia a ceglédi döntetlenjével (0–0) is behozhatatlan előnyre tett szert két fordulóval a vége előtt. A másik feljutó helyért azonban tovább tart a kötélhúzás, a vasárnap a Budaörs otthonában vesztes (4–2) Soroksár pozíciói valamelyest gyengültek, így egyre nagyobb az esély arra, hogy az utolsó fordulóban a Balmazújváros–Kisvárda mérkőzésen dől el minden. Vasárnap a Balmaz a Szolnok elleni hazai győzelmével (1–0) visszavette a második helyet a Szeged gyulai otthonában ikszelő (1–1) várdaiaktól.

– Fordulóról fordulóra változik a helyet, nem véletlenül mondtuk korábban, hogy nem érdemes előre tervezgetni, csak a következő meccsre kell koncentrálni – mondta Révész Attila, a Kisvárda Master Good szakmai igazgatója. – Most úgy néz ki a helyzet, hogy amennyiben megverjük a Ceglédet, akkor biztosan kiharcoljuk annak a lehetőségét, hogy Balmazújvárosban a feljutásért lépjünk pályára. A Szeged elleni meccsen egyértelműen győzelmi szándékkal léptünk fel, de menetközben kiderült, hogy miért is nem kapott még egész tavasszal gólt az ellenfél: a közeg és az ellenfél antifutballja is alaposan megnehezíti a vendégcsapatok dolgát.

A döntetlennek általában az a csapat szokott jobban örülni, amelyik egyenlít. Nos, ezúttal a Várda állt talpra hátrányból, de még hetven perc maradt volna a győztes gól megszerzésére, amihez olykor nem is állt messze a vendégcsapat.

– Buta hibából kaptuk a gólt, és nagy szerencsénk, hogy hamar sikerült egyenlítenünk, mert ellenkező esetben olyan kockázatot kellett volna vállalnunk az egyenlítésért, ami jobban magában hordozta volna a vereség lehetőségét – így Révész Attila. – Menetközben így is sokat töprengtünk azon, hogy előrefelé cseréljünk-e, de végül maradt a biztonság, mert azon a pályán gondba is kerülhettünk volna, ha túlságosan kinyílunk. Mindezeket is figyelembe véve, elfogadható eredmény a döntetlen.

A hétvégén aztán újabbat fordulhat a kocka, hiszen a Balmazújváros a már bajnok Puskás Akadémiához látogat, a Kisvárda a kiesés ellen menekülő Ceglédet fogadja, míg utóbbi fő ellenlábasához, a Kozármislenyhez a szintén a feljutásért küzdő Soroksár utazik.

– Nekünk az a célunk, hogy a tavaszi kilencedik hazai meccsünket is megnyerjük, és bízunk abban, hogy a Puskás is motiváltan lép pályára a Balmaz ellen – tekintett kicsit előre a várdai szakvezető.

