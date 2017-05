Kisvárda Master Good – Összeszorították a fogukat

Fordulóról fordulóra változik a helyzet a feljutást jelentő második helyen az NB II-ben. A Kisvárda Master Good vasárnapi, Dorog elleni 2–1-es győzelmével visszavette az NB I-et érő pozíciót, amelyet korábban fordulókon át birtokolt, és a nyíregyházi megyei rangadón elszenvedett vereség (0–2) után adott ki a kezéből. A Dorog ellen nagyon meg kellett küzdenie a győzelemért a csapatnak, de Horváth Zoltán 86. percben szerzett góljával nem szakadt meg a sorozat, tavasszal nyolcadik hazai meccsét is megnyerte a Várda. A küzdés, a hajtás és a tartalmas gólöröm pedig igen beszédes volt.

– Amikor benne vagyunk egy meccsben, senki nem gondol a feljutásra, mindig a győzelem a legfontosabb – mondta erről Révész Attila, a várdaiak szakmai igazgatója. – A gólöröm is azért volt önfeledt, mert ennyire még egyik győzelemért sem kellett megküzdenünk, és arra sem volt még példa, hogy a lefújás előtt nem sokkal szereztük a győztes gólt. Zsinórban nyolcadszor nyertünk itthon, ez nagyon nagy dolog, főleg úgy, hogy most nem játszottunk igazán jól. Illetve a második félidőben már nem tudtunk annyira dominálni, mint az elején, ezért kár az első félidőben könnyen kialakított, de ugyanolyan könnyen el is baltázott a helyzetekért. A sorozatterhelés miatt sok a fáradt játékosunk, próbáltunk frissíteni, akik bekerültek a csapatba, éltek a lehetőséggel, és a cserék is jól szálltak be. A Dorog pedig igazolta, hogy valóban sokat fejlődött az őszi szezon óta.

Ha már a cserék szóba kerültek, a harmadik változtatás előtt nagyon sokat variált a kisvárdai szakmai stáb. Mihajlo Rjasko és Horváth Zoltán is kétszer állt már bevetésre készen, a bizonytalanságot pedig Talabér Attila sérülése szülte. Márpedig az ő helyre csakis 21 éven aluli játékost (ez lett volna Rjasko) vethettek volna be, különben vétenek a szabályok ellen, végül azonban jöhetett Horváth Zoltán, aki eldöntötte a meccset.

– Talabér Attila végül összeszorította a fogát, és a vérét is adta a győzelemért, hiszen a meze alatt átvérzett a póló a meccs végére – így Révész Attila. – Annyit változtattunk, hogy őt feljebb küldtünk, ne kelljen annyit védekeznie az egyre veszélyesebben támadó dorogiak ellen. Ebből is látszik, hogy mennyire akarta mindenki ezt a sikert, és azt hiszem, alaposan meg is dolgoztunk a három pontért.

A várdaiak tehát magukhoz vették a sorsuk irányítását, legyen bármi a végeredmény a szerdán újrajátszandó Soroksár–Szeged 2011 bajnokin. A jelenleg feljutásra álló csapat vasárnap épp a Szeged 2011 vendége lesz, aztán utolsó hazai meccsén a Ceglédet fogadja, végezetül Balmazújvárosba látogat. Még az is lehet, hogy ott dől majd el minden.

