Kisvárda Master Good – Részese lenni a sporttörténelemnek

Ha a kisvárdai futballisták a mindent eldöntő, vasárnapi balmazújvárosi meccsük előtt arra kíváncsiak, milyen érzés megélni az NB I-be jutást, akkor nem kell mást tenniük, mint társukhoz, Horváth Adriánhoz fordulni. A 29 éves középpályás ugyanis tavaly bajnoki címet nyert az NB II-ben a Gyirmóttal, így igazán friss az élmény. A játékos korábbi klubja, a Budapest Honvéd (ahol 2009 és 2012 között futballozott a pécsi nevelésű Horváth Adrián) pedig a múlt hétvégén szerzett bajnoki címet az élvonalban.

– Örültem korábbi klubom és néhány egykori csapattársam elsőségének, de különösebb nosztalgia nem fogott el, nem játszottam el a gondolattal, hogy mi lett volna, ha még mindig a Honvéd játékosa lennék – mondta megkeresésünkre Horváth Adrián. – A fejlődésem szempontjából nekem akkor tovább kellett állnom, és nem bántam meg, hogy így alakult a pályafutásom. Tavaly a Gyirmóttal sikerült bajnoki címet szereznem a másodosztályban, a vasárnapi meccsen az ezüst a tét, ami persze a feljutás miatt felér egy arannyal. Az ember mindig örül annak, ha részese lehet a sporttörténelemnek, tagja lehettem az élvonalba először feljutott gyirmóti csapatnak, boldog lennék, ha ezt kisvárdai játékosként is elmondhatnám magamról.

Az élet mindenesetre nagy forgatókönyvíró, hiszen kilencven perc dönt majd arról, hogy a egymás ellen játszó Balmazújváros és a Kisvárda Master Good közül melyik válthat osztályt. A döntetlen a hazaiaknak kedvez…

– A teher viszont az ellenfélen lesz, hiszen hazai pályán játszik, emiatt jóval nagyobb nyomás nehezedik majd rá, mint ránk – vélekedik a középpályás, akinek a szavain érződik, a rutinja révén nem izgulja túl a szituációt. – Bízom benne, hogy ebben a helyzetben sokat számít majd a rutin, márpedig a mi csapatunk sok a tapasztalt játékos, olyanok is, akik az NB I-ben megfordultak. A lényeg, hogy ne legyünk görcsösek. Az eredményre nem szeretnék tippelni, győzzön a jobb csapat, amely a Kisvárda lesz!

A várdai öltözőben szerdán nem is annyira régen látott vendéget köszönthettek. Csernus Imre pszichológus-pszichiáter foglalkozott egy kicsit a játékosok lelkével, csakúgy, mint a tavaszi szezon első két veresége után.

– Akkor bevált a lelkifröccs, hiszen a következő tizenegy mérkőzésünket veretlenül tudtuk le, és azóta is csak egyszer veszítettünk – így Horváth Adrián. – Csernus doktor nem az a fajta, aki babusgatja a pácienseit, persze nekünk is oda-odamondogatott, de hiszünk a módszereiben, és bízunk benne, hogy ez a foglalkozás segít nekünk a célunk elérésében.

