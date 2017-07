Kisvárda Master Good SE – A különbség kettő, felülésből huszonkettő

De miért pont huszonkettő? Merült fel bennünk, amikor Mátéfi Eszter, a Kisvárda Master Good SE szakmai igazgatója a felkészülés első edzését felvezető focimeccs végén a veszteseknek elrendelte a teljesítendő felülések számát.

– Nagyon egyszerű ez – tudtuk meg az edzés végén az NB I-es női csapat szakvezetőjétől. – A húsz felülés az alap, és mivel öt hármas eredményt hozott a meccs, a különbséget jelentő kettő még hozzáadódott.

Kilenc új játékost igazolt a csapat, és akik dolgoztak már korábban az egykori szövetségi kapitánnyal, azoknak nyilván a szemük sem rezdült a feladatok kiosztásánál. Közéjük tartozik Triffa Ágnes is.

– Mátéfi Eszter Dunaújvárosban, a junior- és felnőttválogatottban is volt az edzőm, az ő személye döntő volt abban, amiért Kisvárdára igazoltam – mondta a Békéscsabáról szerződtetett kapus. – Az a koncepció is tetszett, amit a vezetők felvázoltak előttem rövid- és hosszútávon. Több játékost is ismerek a csapatból, magyart és külföldit egyaránt, ellenfélként pedig küzdős, hajtós, szimpatikus társaságot ismertem meg a Várdában. A bajnokság végén Mátéfi Eszter munkája már nagyon látszódott a csapaton, bízom benne, hogy a fejlődés töretlen marad.

Az első edzés helyszíne, ahogy a csaknem teljes felkészülésé is a Szent László Katolikus Gimnázium nemrégiben átadott sportcsarnoka volt, hiszen a városi tornacsarnokot felújítják. A létszám még nem teljes, hiszen a bajnoki szünetben a brazil válogatottban szereplő Samira Rocha kapott egy hét pluszpihenőt, a Debrecenből igazolt irányító, Marija Garbuz pedig vízumproblémák miatt késik egy napot.

– Ez a hét az orvosi vizsgálatokkal és a felmérésekkel telik, de nem a nulláról kezdtek a lányok, hiszen mindenki kapott személyre szabott programot – mondta Mátéfi Eszter, aki az első edzésen a sportág alapjának számító játékszert, a kézilabdát nem is vetette be, a focizás után az erősítésen volt a hangsúly . – Óriási könnyebbség, hogy a keretünk már hetekkel ezelőtt kialakult, és nagyon örülök annak, hogy ilyen erős játékosállomány jött össze. Tavaly nagyon sokat küzdöttünk és nehezen harcoltuk ki a bennmaradást, most viszont volt időnk kialakítani a csapatot, és a konkrét célokat még nem tűztük ki, de többet szeretnénk attól, mint a kiesés ellen küzdeni.

A felkészülés nyolc hétből áll majd, az első edzőmeccseket augusztus első hétvégéjén, a szlovákiai Nagymihályon játssza majd a csapat, amely utána egy hétre a tiszaújvárosi edzőtáborba vonul. Lesz még egy zilahi fellépése a KKC-nek, illetve augusztus végén hazai rendezésű tornával hangolódik majd a társaság a szeptember 8-i, Vác elleni hazai rajtra.

– Tudom, sokan arról beszélnek, hogy a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása a cél, én inkább úgy fogalmaznék, hozzuk ki magunkból a maximumot, aztán a többi már nem rajtunk múlik. A sorsolásunk adott ahhoz, hogy jó rajtot vegyünk, de nagyon várjuk, hogy elkészüljön a csarnokunk, hiszen a meccseinkre rendszerint kilátogató több mint ezer embernek a szurkolása nagyon sokat jelent a számunkra – adott hangot vágyainak Mátéfi Eszter.

