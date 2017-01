Kisvárda Master Good SE – A végén füstbe ment a kisvárdai terv

Felemelő lehet hétről hétre ilyen miliőben kézilabdázniuk a debreceni csapat tagjainak, mert az évnyitó mérkőzésre – amely földrajzilag a legközelebb esik a cívisvárostól – hazai pályát teremtettek a Loki-ultrák Kisvárdán.

Az extra meccshangulat a várdaikat is feldobta, a kezdésre – nem úgy, mint máskor – nem is lehetett panasz. Az első két gólt a hazaiak szerezték, és húsz percen át jobbára a KKC vezetett. Samira Rocha az első négy lövését gólra váltotta, és ezúttal Marina Dmitrovics már az első félidőben megkezdte a gólgyártást, de mivel a másik oldalon a fehérorosz Karina Jezsikava tőlük is jobb napot fogott ki (az első játékrészben nyolcszor volt eredményes), a DVSC a szünetre átvette a vezetést. Ebben különösen az volt a fájó, hogy épp akkor, amikor emberelőnybe került a hazai csapat.

A dolgozatban eddig nem sok magyar nevet olvashattak, és tényleg elgondolkodtató, hogy a múlt nyári szigorító intézkedések ellenére (megemelték a külföldi játékosok licencdíjait), mekkora a légiósuralom a magyar bajnokságban. A szombati évnyitó meccsre levetítve mindezt: Magyarországon született játékos, Varsányi Nóra révén a 32. percben talált be először akcióból (szünetig Csáki Viktóriának volt egy büntetőből elért találata) – ne is csodálkozzunk, hogy a válogatott a soros világversenyeken rendre „megdönti” mindenkori leggyengébb teljesítményét. Ezzel együtt tudtunk örülni Dmitrovics góljainak, szünet után a szerb válogatott jobbátlövő szerezte a várdaiak első hét találatát, ezekkel sikerült lefékezni az egyre nagyobb sebességgel robogó Lokit.

Mentve a menthetőt, támadásban kapusát mezőnyjátékosra cserélte a hazai kispadon meccselő szakmai igazgató, Mátéfi Eszter, és a húzás még úgy is bejött, hogy Maria Garbuz lőtt egy üreskapus gólt (Jezsikava csak a kapufát találta el a saját kilenceséről).

Három gólra jött fel, és támadhatott a KKC, amikor a debreceni szurkolók füstbombát vetettek be, a várdai kapunál megromlottak a látási viszonyok, így nem némi kényszerszünet után kezdődhetett a hajrá, enyhe félhomályban, némi füstszaggal keverve. Madalina Puscas kivédte Jezsikava hetesét, Gedroit a léc alá pörkölte kilencedik gólját és hosszú csend után Rocha is újra hozzászólt a meccshez. Feljött tehát a Várda 26–25-re, amikor a Bajnokok Ligáját is nyert edző, Tone Tiselj időt kért.

Dmitrovics is elérte a kilencet, igaz, előtte Varsányi is betalált, így megint egy volt közte. Három perccel a vége előtt Puscas tehetetlen volt Csáki hetesével szemben (26–28), majd Garbuz a megszerzett labdával üres kapus gólt lőve döntötte el végleg a meccset.

Erre a találkozóra is igaz volt, hogy nem feltétlenül most kellett nyernie a Kisvárdának, hogy szoros lett a meccs, az is egyfajta fegyvertény, de innentől kezdve ideje lesz belekezdeni az erőteljesebb pontszerzésbe.

Női NB I: 10. forduló

Kisvárda Master Good SE–DVSC-TVP 26–29 (11–14)

Kisvárda, 1200 néző, v.: Bán, Szloska.

Kisvárda: Dzsukeva – Vukojevic 2, Dmitrovics 10, Kucherova, Szabó V., Gedroit 9/4, Rocha 5. Csere: Scholtz, Puscas (kapusok), Dudás G., Bízik B., Umanec, Tarjányi. Edző: Dévényi János.

DVSC: Horváth-Pásztor – Varsányi 3, Garbuz 6, Punyko 3, Deszpotovics 2, Jezsikava 11/3, Kelemen É. 1. Csere: Sirián, Csáki V. 2/2, Siska, Tóth M. 1. Edző: Tone Tiselj.

Az eredmény alakulása, 4. perc: 2–0, 8.: 2–3, 13.: 5–5, 16.: 7–6, 20.: 9–8, 29.: 10–13, 35.: 12–18, 42.: 16–19, 47.: 19–24, 55.: 25–26.

Kiállítások: 4, illetve 2 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 6/5.

Mesterszemmel

Dévényi János: – Sikerült rangadót játszanunk a Debrecennel. A legfőbb problémánk az volt, hogy mindössze négy védett lövést tudtak felmutatni a kapusaink, ennyivel nem lehet meccset nyerni. A hajrára felzárkóztunk, de abban el is fáradtunk.

Tone Tiselj: – Nehéz időszak van mögöttünk, hiszen sérülések és betegségek nehezítették a felkészülésünkre. Ezért is vagyok különösen büszke a lányokra, mert nagyon erős ellenféllel szemben szereztük meg a két pontot.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA