Kisvárda Master Good SE – Benne volt a meglepetés

Pont ugyanúgy nem jár érte, de vereség és vereség között is van különbség. Mert amíg egy héttel korábban picit szégyenkezhettek a Vácon nyújtott teljesítmény és eredmény (37–26-os vereség) miatt a Kisvárda Master Good SE NB I-es női csapatának játékosai, addig szombaton, teljesen megvalósult Dunaújvárosban a tisztes helytállás. Sőt, a mindössze négygólos vereség (29–25) arra utal, hogy akár a meglepetés is benne volt a mérkőzésben.

– Minthogy a negyvennegyedik percben egyetlen góllal, huszonegy húszra vezetett a Dunaújváros, nyugodtan mondhatjuk, hogy készülőben volt a meglepetés – mondta Dévényi János, a kisvárdaiak edzője. – És ha egy picit élesebbek vagyunk a végjátékban, nem követünk el annyi technikai hibát és nem rontunk ziccereket, akkor bizony lehetett volna keresnivalónk. De összességében ez vállalható vereség volt, a bajnoki negyedik helyezett, a nemzetközi porondra vágyó, az EHF-kupa címvédőjének otthonában. Nagy taktikai csata volt, mindkét oldalon többször váltottak védekezést, mi is bevetettünk háromféle rendszert. A hátralévő meccsekre nézve biztató teljesítményt nyújtottunk.

Amint a tabellából is kitűnik, roppant szoros az alsóház. Hogy számolnak a várdaiak, hány pont lenne szükséges a megkapaszkodáshoz?

– Négy mindenképpen, de inkább hat – felelte Dévényi János. – Vagyis a hátralévő hazai meccseink közül az MTK és a Budaörs ellenit mindenképpen hoznunk kell, idegenben pedig Debrecenben és Békéscsabán lépünk majd pályára a győzelem igényével.

Ezek előtt azonban szombaton a Ferencvárost fogadja a KKC. Igen, szombaton, hiszen az eredetileg péntekre kiírt mérkőzés kezdési időpontja megváltozott.

