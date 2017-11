Kisvárda Master Good SE – Csak futottak az eredmény után

Paradox a helyzet, hiszen a Kisvárda Master Good SE hazai pályán, ebben a bajnokságban az eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta. És mégis, úgy kapott ki az NB I-es női csapat 31–26-ra a Siófoktól, hogy reális esélye nem mutatkozott a győzelemre. Az is egyértelmű, hogy az eddigi legerősebb ellenféllel találkozott a bajnokságban a KKC.

– Már az első félidőben is komolyabb hátrányba kerültünk, hozzáteszem, hazai pályán ez volt az egyetlen olyan mérkőzésünk, amelyen a csapat az első perctől kezdve küzdött, hajtott, az eredmény ellenére a harci szellemmel egyáltalán nem volt probléma – mondta Mátéfi Eszter, a kisvárdaiak szakmai igazgatója. – Arra készültünk, hogy próbáljuk meg csökkenteni a gyors indítások számát, de sajnos ezt nem tudtuk megvalósítani, ezért is nem sikerült pontot vagy pontokat szerezni. Olykor-olykor voltak olyan szakaszai a mérkőzésnek, amikor jól teljesítettünk, de azt is el kell ismerni, hogy a Siófok nagyon megerősödött, ráadásul ezen a mérkőzésen a kulcsemberei sorában több jó egyéni teljesítmény volt, mint nálunk, csakúgy, mint kapusposzton.

Még így is lehetett volna mibe kapaszkodni, hiszen a várdaiak a második félidő elején villámgyorsan kiegyenlítettek. Aztán 20–23 után is volt lehetőségük a felzárkózásra, de a támadásbefejezéseknél hiába maradt a földön Triscsuk Krisztina, majd Samira Rocha, a hazaiak javára az egész meccs során egyetlen büntetőt ítélő játékvezetők nem látták úgy, hogy közbe kellene avatkozniuk.

– Ezeknél a szituációknál úgy éreztem, hogy szabálytalanságot követtek el a játékosainkkal szemben – vélekedett Mátéfi Eszter. – Itt még lett volna esélyünk, hogy nyílttá tegyük a mérkőzés hajráját, sajnos ez nem történt meg, így továbbra is futnunk kellett az eredmény után.

A kisvárdaiak szerdán is hazai pályán lépnek pályára, a Magyar Kupában az NB I újonca, a Kecskemét lesz a vendégük. A szakmai stáb bízik benne, hogy a Siófok ellen vádlisérülést szenvedő Triscsuk Krisztina is bevethető lesz.

