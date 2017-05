Kisvárda Master Good SE – Ezután nagy bajuk már nem lehet

Öt perc sem telt el a mérkőzésből, és máris időt kért a vendégcsapat edzője, Golovin Vlagyimir. Ami annyit tesz, hogy a péntek esti élvonalbeli női bajnokit úgy kezdte a Kisvárda Master Good SE az MTK ellen, ahogy azt megálmodták. Ahogy azt olyan csapattól illik, amelyik tisztában van vele, a győzelme gyakorlatilag a bennmaradását éri.

Ekkor 3–0 volt az eredmény, ami Marina Dmitrovics büntetőből lőtt góljával 4–0-ra módosult, kimaradt még két lerohanás, mire az MTK Szádvári Krisztina révén 7:25 percnél beköszönt. Amikor 8–2-re vezetett a KKC, megállapíthattuk, hogy továbbra is jól mennek a dolgai, a zsinórban következő három MTK-találatnál pedig azt, hogy a vendégek eddigi húsz bajnoki pontját sem a szél fújta össze. Samira Rocha nagyon elemében volt, egyszer az oldalvonalon már-már kiguruló labdára csapott le, és lőtte be éles szögből.

A következő támadásnál pedig betalált Hanna Yttereng is, ami azért nagy szám, mert a norvég játékosnak a tizedik meccsén ez volt az első találata a magyar NB I-ben. Jobb későn, mint soha, de vegyük figyelembe, hogy a támadásban beállósként bevethető játékost elsősorban védekezőspecialistának hozták a várdaiak. A vendégek feljöttek 13–10-re, amikor az addig balszerencsésen tüzelő Tóth Gabriella lövése a kapus lábai között átcsorgott a gólvonalon, a félidő utolsó megmozdulása mégis a dudaszóra szépítő Lana Frankovicé volt.

Úgy kezdődött a második félidő, hogy kétszer is két gólra jött fel az MTK, de ilyenkor rendre megemberelte magát a Várda. Főleg, hogy Jekatyerina Dzsukeva remekelt a kapuban, így amikor Szabó Valéria egy támadáson belül kétszer került ziccerbe, és a másodikat értékesítette is, akkor ötre, Dmitrovics átlövésgóljával pedig újra hatra nőtt a különbség.

Végül hatszor találtak be a várdaiak (nyolcra növelve a különbséget), akik tíz percig egyetlen gólt sem kaptak, ezzel a periódussal pedig eldöntötték a meccs sorsát. Mint ahogy minden bizonnyal azt is, hogy ősztől is a legmagasabb osztályban folytathatják.

NB I: Női, 24. forduló

Kisvárda Master Good SE–MTK Budapest 26–21 (14–11)

Kisvárda, 1010 néző, v.: Horváth P., Marton.

Kisvárda: Dzsukeva – Orbán A. 3, Umanec, Yttereng 1, Szabó V. 3, Tóth G. 2, Rocha 6. Csere: Puscas (kapus), Liscsevics 2, Dmitrovics 6/4, Karacs 1, Kucherova 1, Gedroit, Tarjányi 1, Mihovics, Lévai. Edző: Dévényi János.

MTK: Putz – Slakta, Háfra 6, Kovács G., Dakos 1, Termány, Szádvári 2. Csere: Hlogyik (kapus), Tóth E. 3, Horváth D. 1, Gorilszka 3/1, Nikolajenko, Frankovic 4, Márton G., Hosszu, Blaubacher 1/1. Edző: Golovin Vlagyimir.

Az eredmény alakulása, 7. perc: 4–0, 14.: 8–2, 19.: 8–5, 26.: 13–7, 36.: 16–14, 44.: 22–14, 53.: 23–17.

Kiállítások: 14, illetve 8 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 4/2.

Mesterszemmel

Dévényi János: – Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy szerettük volna, utána is végig uraltuk a mérkőzést, és a jó védekezéshez kiváló kapusteljesítmény is párosult. Akadtak hullámvölgyeink, de idejében kilábaltunk belőle, és megszereztük a várt győzelmet.

Golovin Vlagyimir: – Remekül játszott a Kisvárda, és bár a hazai csapatnak is akadtak hibái, végig masszívnak bizonyult. A kapusteljesítmények közötti különbség is döntő volt. Talán jobb is, hogy most találkoztunk a Kisvárdával, nem pedig akkor, amikor még számunkra lett volna tétje a mérkőzésnek.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA