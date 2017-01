Kisvárda Master Good SE – Ha nincs átlövés, nincs gól sem!

Kézilabda. Amikor már azt hittük, hogy a kisvárdai hölgyek kinőttek a mérkőzést rosszul kezdeni nevű betegséget, akkor azt tapasztaltuk, hogy az MTK elleni, a vendégek által nagy jelentőségűnek tulajdonított szombat esti mérkőzésen, hat perc eltelte után 5–1-re vezetnek a fővárosiak.

Pedig a KKC-nál kiadták a jelszót, ezt is beleértve, meg kell nyerni a következő három bajnoki mérkőzést. Ennek megfelelően össze is kapta magát a Kisvárda, Szabó Valéria és Samira Rocha góljainak köszönhetően 7–7-nél utolérték ellenfelüket, majd kezdetét vette a húzd meg, ereszd meg játék. Eggyel rendre az MTK vezetett, ám amikor a brazil balszélső egymás után kétszer is betalált, végre a Kisvárdánál volt az előny (10–11).

A szünetben döntetlen volt az állás, a második játékrészben pedig a másik szélső, Lea Vukojevic is elkapta a fonalat, így inkább a Kisvárda vezetett. Kettővel is megléptek a vendégek, de nem érezhették magukat biztonságban, mert az MTK-nak rendre volt válasza. Aztán 17–19-nél leblokkolt a Várda, az átlövők sehogyan sem találták meg a kapuhoz vezető utat, a hazaiak részéről viszont Olha Nikolajenko átlövésekből, Termány Rita betörésekből volt eredményes, öt hazai gól maradt válasz nélkül, 22–19-ról indult az utolsó 13 perc. Nikolajenko góljával 24–20 is volt az állás (és még egy hetest ki is hagyott a balkezes lövő), de Vukojevic továbbra is érezte a rövid sarkot a kilépő kapussal szemben, amikor pedig Tarjányi Szilvia értékesítette a kipattanót, három perccel a vége előtt egy gólra jött fel a Várda (25–24).

A következő támadásnál heteshez jutott az MTK, Marija Gedroit ráadásul begyűjtötte harmadik kétperces kiállítását. Termány értékesítette a büntetőt, és emberhátrányban már nem sikerült megmenteni az egy pontot. Megint közel volt a jó eredményhez a Kisvárda, de sokadszor szalasztja el a lehetőséget, aminek nyilván van valami oka.

