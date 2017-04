Kisvárda Master Good SE – Hátrányban sem adták fel a harcot

Príma átlövésekhez remek védekezés párosult, így az első három-három támadás után 3–0-ra vezetett a Kisvárda Master Good SE a pénteki, Siófok elleni NB I-es bajnokiján. Aztán rendezte sorait a vendégcsapat, ám mivel Samira Rocha értékesítette ziccereit, az egy-kétgólos hazai előny azért rendre megvolt.

A Siófok átlövői, vagyis a góllövőlistát vezető Triscsuk Krisztina és a szerb Angyela Janjusevics góljaival tapadt ellenfelére, előbbi találatával vezetett először a mérkőzésen, 11–10-re. A szünetet jelző dudaszó pillanatában Such Nelli növelte kettőre, a második félidei első támadásból Triscsuk háromra a siófoki előnyt. Rocha és Marina Dmitrovics látott hozzá a hátrány ledolgozásához, így 15–15-nél a vendégedzőnek kellett megnyomnia a pánikgombot, magyarán kikérni az időt. A vezetést végül Krisztina Liscsevics szemfüles labdalopása után vette vissza a Várda – holott előtte Marija Gedroit hetest, Rocha pedig ziccert rontott –, amihez az is kellett, hogy a kapuban Jekatyerina Dzsukeva nyolc percre lehúzta a rolót.

Dmitrovics a passzív játék közbeni utolsó passzból pókhálózta ki az egyenes felső sarkot, Dzsukeva megint védett egy nagyot, Rocha pedig újabb két ziccert értékesített, megint hárommal vezetett a KKC. Mégsem érezhette magát nyeregben, mert a Siófok háromszor is feljött még egy gólra, 26–25-nél pedig az egyenlítésért is támadhatott, de Tóth Gabriella labdát szerzett, Rocha pedig gólt lőtt. Triscsuk értékesített hetese után kettős emberhátrányban játszott a Várda, de Tóth Gabi így is gólt szerzett, amivel megszületett a győzelem. A csarnok pedig felrobbant.

NB I, női: 19. forduló

Kisvárda Master Good SE–Siófok KC 28–26 (12–14)

Kisvárda, 900 néző, v.: Bacs, Bóna.

Kisvárda: Dzsukeva – Orbán A., Dmitrovics 6, Liscsevics 3, Szabó V., Tóth G. 6/1, Rocha 9. Csere: Scholtz (kapus), Yttereng, Gedroit, Tarjányi 1, Kucherova 3, Mihovics, Karacs, Umanec. Edző: Dévényi János.

Siófok: Pastrovics – Such 3, Janjusevics 4, Németh Cs. 1, Triscsuk 8/3, Ferenczy 1, Erdősi 7/1. Csere: Gercsó (kapus), J. Agbaba 1, Brettner, N. Agbaba 1, Duzsik, Farkas E. Edző: Horváth Roland.

Az eredmény alakulása, 3. perc: 3–0, 16.: 7–7, 18.: 9–7, 25.: 10–11, 31.: 12–15, 38.: 16–15, 46.: 20–17, 50.: 23–19, 54.: 23–22, 55.: 26–23, 58.: 26–25.

Kiállítások: 12, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 4/4.

Mesterszemmel

Dévényi János: – A jó kezdés ellenére az első félidőt kétgólos hátrányban zártuk, de végre egy végjáték, amiből mi jöttünk ki győztesen.

Horváth Roland: – Sorsdöntő helyzetekben ziccert hibáztunk, ez vezetett a vereségünkhöz. Fiatal a csapatunk, de ez nem vigasz, fontos meccset veszítettünk el.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA