Kisvárda Master Good SE – Ilyen az elégedett szomorúság

A hangulatra és a játék minőségére nem lehetett panasz az évnyitó kisvárdai NB I-es kézilabda-mérkőzésen, rossz érzést csak a hajrában a debreceni szurkolók által a pályára dobott füstbomba keltett az emberben. A hazai érzelmű drukkerekben pedig az, hogy mint többször a bajnokság során, megint közel jártak esélyesebb riválisuk legyőzéséhez, ám végül vereséget (26–29) szenvedtek.

– Változatos mérkőzésen vagyunk túl, az elején vezettünk is, ami a korábbi időszakban nem volt megszokott tőlünk – mondta Dévényi János, a Kisvárda Master Good SE edzője. – Aztán az első félidő végén, a második elején hullámvölgybe, minek következtében hatgólos hátrányba kerültünk. A változtatások révén sikerült felzárkóznunk, és nyílttá tenni a meccs hajráját, de mivel nagyon gyenge volt a kapusteljesítményünk, nem maradt esélyünk arra, hogy pontot szerezzünk, vagy megfordítsuk a mérkőzés állását. Nagy gondot okozott nekünk a tizenegy gólig jutott Karina Jezsikava, ő ezért kapott a végére külön őrzőt. Ez valamilyen szinten bejött, hiszen sikerült stabilizálni a védekezésünket, és ekkor zárkóztunk fel újra, de a végjátékra elfáradtunk, és rossz döntéseket hoztunk.

Amennyire örömteli lehet kisvárdai részről, hogy a csapat két átlövője, Marina Dmitrovics és Marija Gedroit tíz, illetve kilenc gólt szerzett, annyira elszomorító lehet, hogy mindössze a 26 találaton mindössze négy várdai játékos (a nevezetteken kívül az öt találatig jutott Samira Rocha és a kétszer eredményes Lea Vukojevic) osztozott. Egyetlen gól sem érkezett a kispadról és a magyar játékosok sem bizonyultak eredményesnek.

– Ez most így alakult – reagált a felvetésre Dévényi János. – A debreceniek is tettek róla említést, hogy voltak beteg és sérült játékosaik, nos, mi sem reklámoztuk, de nálunk is hasonló volt a helyzet. Irányítónk, Júlia Kucherova végig beteg volt a héten, ez látszott is a játékán, el is fáradt a végére. Az ő góljaira is szükség lett volna, amelyekkel a Fradi elleni előző meccsünkön nem is maradt adós. Szabó Valéria lázasan vállalta a játékot, jobbszélen sem tudtunk frissíteni, mert Ivana Mihovics nem volt bevethető állapotban. A Ferencváros ellen jobban megoszlottak a terhek a játékosok között, akkor a gólszerzést tekintve több lábon álltunk. A felsorolt gondokkal együtt úgy gondolom, a játékkal elégedettek lehetünk, az eredmény miatt viszont szomorúak, hiszen a végén, amikor egy gólra felzárkóztunk, attól sem álltunk messze, hogy esetleg pontot szerezzünk.

A bajnoki rangsort pedig a szerzett pontok határozzák majd meg, és most már a Várdának is bele kell húznia, hiszen egyelőre két csapatot előznek meg a táblázaton (a bajnokság végén az utolsó kettő búcsúzik az élvonaltól).

– Ismétlem magam, ez a meccs is jó felkészülés volt a következő három találkozóra, amelyeken a hat pontot nekünk bizony be kell gyűjteni – utalt az MTK elleni idegenbeli (január 14.), a Békéscsabával szembeni hazai (január 27.) és a budaörsi (február 11.) mérkőzésekre a szakvezető.

Vallja: jó úton járnak

Ez egy olyan mérkőzés volt, amelyen tíz szerzett góllal nem lehetett bezsebelni a meccs legeredményesebb játékosa címet, és kilenccel is csak épphogy sikerült felférni a dobogóra. A várdaiak legtermékenyebb kézilabdázója, Marina Dmitrovics volt, a szerb jobbátlövő a második félidő elején csapata első hét gólját szerezte.

– Mindkét csapat jól játszott, a végén nekünk nem volt szerencsénk – értékelte a látottakat a szerb válogatott játékos. – Mivel döntetlen körüli volt az eredmény, komoly koncentrációt igényel végig figyelni a védekezésre és a támadásra. Olyan értelemben fiatal csapatunk, hogy kevés ideje játszunk együtt, ráadásul ez az első évünk a legmagasabb osztályban, de megint bizonyítottuk, hogy jó úton járunk, hiszen nem sok hiányzott ahhoz, hogy pontot szerezzünk esélyesebb ellenfelünkkel szemben.

