Kisvárda Master Good SE – Jöhet a csapat- és csarnoképítés

Nem bánta senki, hogy nem volt tétje a 2016-2017-es bajnoki szezon utolsó mérkőzésének, amelyen a Kisvárda Master Good SE és a Budaörs is bennmaradóként léphetett pályára, hiszen előző nap a Mosonmagyaróvár kikapott, és ezzel kieső lett az NB I-ből. A tét nélküli „gálameccsen” 26–26 lett a vége, vagyis a várdaiak a sorsdöntőnek nevezett utolsó három bajnokijuk mindegyikén 26 gólt szereztek, az utolsó kettő, vagyis a békéscsabai és a Budaörs elleni pedig egyforma eredményt hozott.

– Nem baj, hogy így alakult, de a színvonalon azért jelentősen érződött a tétnélküliség – mondta Dévényi János, a kisvárdai csapat edzője. – A kilenc búcsúzó játékosunk közül minél többnek szerettünk volna lehetőséget adni, illetve győzni akartunk, de már az első félidőben érződött, hogy a kezdő sorunk jelentős része szabadságra ment. A válogatottban is számításba vett Orbán Adrienn azért csipkedte magát, a másik szélen Samira Rocha lövőszázaléka viszont nem volt olyan, mint az utóbbi meccseken, a belül játszók közül azonban egyedül Krisztina Liscsevics teljesített jól. Kapusaink teljesítményével sem dicsekedhettünk, az első játékrészben mindössze két védésük volt.

Ezzel együtt is volt mit megünnepelni a mérkőzést követő záróvacsorán, hiszen a erőfeszítések következtében újoncként bennmaradt a KKC, és az eddig bejelentett, valamint még hamu alatt lapuló új igazolások szebb jövőt sejtettnek.

– Elértük a célunkat, azért dolgoztunk egész évben, hogy bennmaradjunk – így Dévényi János. – Mindig az első év a legnehezebb, most már építkezhetünk tovább, igyekszünk úgy megerősíteni a csapatot, hogy komolyabb célokért játszhassunk. Napokon belül várhatóak az újabb bejelentések, nagyon komoly szintet képviselő játékosok szerződtetésére van remény, magyarokéra és légiósokéra egyaránt. Most, hogy eldőlt a sorsunk, felgyorsulhatnak az események.

A várdai szakmai stábban nem lesz változás, vagyis Mátéfi Eszter szakmai igazgató és Dévényi János felel majd a munkáért. A csapat jelentősebb része érintett a válogatottak június eleji világbajnoki selejtezőin, az itt maradt kézilabdázók közül a többiek megkezdik szabadságukat, amely július 17-ig tart majd.

Nemcsak a csapat, annak otthona, a Városi Tornacsarnok is megújul majd, az aljzattól a tetőig szinte mindent kicserélnek. A munkálatok napokon belül megkezdődnek, és és remélhetőleg a szeptemberi bajnoki rajtra be is fejeződnek.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA