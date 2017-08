Kisvárda Master Good SE – Két sima után egy nagy fordítás

Megadták a módját a nagymihályiak, hiszen a felvidéki városban rendezett hétvégi női felkészülési tornán minden meccs előtt eljátszották a pályára lépő csapatok nemzeti himnuszát. Ha már nemzetközi viadalról van szó…

A Kisvárda Master Good SE-t nem zavarta, hogy a szlovák és a lengyel bajnok valamint a román bajnokság legutóbbi hatodik helyezettje várt rájuk, hiszen Mátéfi Eszter csapata a Michalovce, a Lubin és a Brassó ellen is nyert. Előbbi két csapatot nagyon simán, a románok ellen kicsit szenvedve, a hajrában kétgólos hátrányból fordítva. Az utolsó támadásnál a várdaiaknak 17 másodpercük maradt arra, hogy megszerezzék a makulátlan mérleghez szükséges győztes gólt, és ennyi idő elég is volt a legutóbbi bajnokság gólkirályának, Triscsuk Krisztinának, hogy betaláljon. Így aztán hibátlan mérleggel lett tornagyőztes a magyar színeket képviselő csapat. A Himnuszt emiatt is eljátszhatták volna neki…

4. Jakab Tamás-emléktorna

Kisvárda Master Good SE–Iuventa Michalovce (szlovák) 34–24 (15–10)

Gól: Georgijev 9/3, Rocha 6, Triscsuk, Orbán A. 4-4, Milanovic-Litre 3/1, Garbuz, Dmitrovics 2-2, Dudás G., Mihovics, Tarjányi, Marincsák 1-1.

Kisvárda Master Good SE–Zaglebie Lubin (lengyel) 31–25 (14–11)

Gól: Triscsuk 7/4, Rocha, Georgijev 4-4, Dmitrovics 4/1, Orbán A., Marincsák 3-3, Garbuz 2, Karacs, Umanec, Milanovic-Litre, Katona F. 1-1.

Kisvárda Master Good SE–Corona Brasov (román) 32–31 (19–16)

Gól: Triscsuk 7/1, Szabó V., Rocha 5-5, Dmitrovics 5/3, Georgijev 4, Milanovic-Litre 3, Mihovics 2, Garbuz 1.

