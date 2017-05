Kisvárda Master Good SE – Mint egy filmcím: Életben maradtak

Elbírta a rá nehezedő terhet, és ha nem is mindig folyamatos játékkal, de kétségkívül jó védekezéssel és extra kapusteljesítménnyel nyerte meg a pénteki, MTK Budapest elleni bajnokiját a Kisvárda Master Good SE a női NB I-ben. A 26–21-es siker gyakorlatilag bennmaradást ér, hiszen nehezen elképzelhető, hogy a fő rivális Mosonmagyaróvár a hátralévő két mérkőzésén legyőzne az Érdet vagy a Dunaújvárost. Ettől függetlenül két forduló még hátra van a bajnokságból…

– Érezték a lányok, hogy mekkora tétje van a mérkőzésnek, ezért már kezdettől magukhoz ragadták a kezdeményezést – mondta kissé felszabadultan Dévényi János, a kisvárdaiak edzője. – A védekezésre valóban nem lehetett panasz, az adott stabilitást a csapatnak, emellé remek kapusteljesítmény is párosult. Egy-egy mérkőzésen persze vannak hullámvölgyek, most is voltak, de ezekből jól tudtunk kijönni, így a legfontosabbat elértük, vagyis megnyertük a mérkőzést. Ez a két pont az életben maradáshoz elengedhetetlen volt, de nem ünneplünk, megyünk tovább. Az ördög nem alszik, a labda kerek, és vannak még csodák, így minimálisan egy pontot még be kell gyűjtenünk a bennmaradáshoz, és azt már kedden, Békéscsabán meg akarjuk szerezni.

A szakvezetőség megint forgatta a csapatot, hogy mindig legyen friss erő a pályán. A támadásban bevetett Hanna Yttereng végre megszerezte első kisvárdai gólját, illetve a balszélen egyre gyakrabban feltűnő Karacs Jázmin is tehermentesíteni tudta Samira Rochát, szerzett egy szép gólt is.

– Ideje volt, hogy így alakuljon – mondta erre Dévényi János. – A korábbi négy meccsünkön is az volt a cél, hogy bravúrt, bravúrokat érjünk el, de tudtuk, számunkra a mostani három mérkőzéses etap a legfontosabb a bajnokságban. A tavaszi kör előtt azt mondtuk, ha a Fradi kivételével valamennyi hazai meccsünket hozni tudjuk, akkor bennmaradunk. egyelőre teljesíteni tudtuk a tervet, és örülök neki, hogy sokan hozzá tudtak tenni a mostani sikerünkhöz.

Jekatyerina Dzsukeva a mezőny fölé nőtt. A várdaiak kapusa kezdettől szállította a bravúrokat, amelyek különösen akkor jöttek jól, amikor támadásban megrekedt picit a hazaiak szekere.

– Csak néhány szituációban volt ez az én napom, a győzelmet annak köszönhetjük, hogy igazi csapatként küzdöttünk – mosolygott a következő bajnoki évet is Kisvárdán töltő bolgár kapus. – Remekül felkészítettek bennünket az edzőink erre a mérkőzésre is, úgyhogy a siker természetesen az övék is. De nem engedhetünk le, van még két mérkőzésünk, kötelességünk jó teljesítményt nyújtani.

Ami pedig azt a két bizonyos fellépést illeti: kedden televíziós meccset játszik a csapat Békéscsabán, a vezetők pedig azon dolgoznak, hogy a vasárnapra, a várdai futballisták Cegléd elleni hazai mérkőzésével azonos időre, 18 órás kezdésre kiírt Budaörs elleni mérkőzést előre tudják hozni szombatra.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA