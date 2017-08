Kisvárda Master Good SE – Nagy fordítással nyerték meg a tornát

Eljöhet majd a kisvárdai kézilabdában az a pillanat, amikor az lesz a feladat, hogy öt góllal kell megnyerni egy (kupa)meccset. Mondjuk majd a nemzetközi porondon.

Egyelőre azonban arról volt szó, hogy – miután péntek este döntetlenre adták a felek a heroikus küzdelmet és parázs pillanatokat, indulatokat is hozott Kisvárda–Zilah meccset, majd a romániai csapat szombat délelőtt hárommal verte a Michalovcét, és néggyel lett jobb az összesített gólkülönbsége, mint a házigazdának – a hazai rendezésű torna megnyeréséhez szükségeltetett ötgólos siker a Békéscsaba ellen.

Csakhogy a viharsarkiak az első félidőben alaposan meglepték a Várdát, edzőjük, a nagy tapasztalatú Skaliczki László intelmeit megfogadták, és a szünetben néggyel vezettek. Így aztán a KKC hirtelen azt gyakorolhatta, hogy miként kell az ilyen meccseket visszahozni – merthogy ebbe a helyzetbe is kerülhetnek, egyelőre a bajnokságban.

A második félidő első tíz percében nem kapott gólt a Kisvárda, mialatt lőtt hatot, így nagyjából helyükre kerültek a dolgok. Olyannyira, hogy 20–17-nél már reális esély mutatkozott a tornagyőzelmet jelentő ötgólos különbség elérésére is, ami még úgy is összejött, hogy a horvát beállósnak, Vesna Milanovic-Litrének betört az orra, és csak a meccset követő kórházi vizsgálat során derül ki, hogy súlyos-e a sérülés. A várdaiak tehát egy könnyed és egy nagyobb csatában kicsikart győzelemmel, illetve egy döntetlennel zárták a tornát, amit így meg is nyertek.

Felkészülési női torna

A szombati záróforduló mérkőzései

Kisvárda Master Good SE–Békéscsabai ENKSE

29–23 (12–16)

Gól: Triscsuk 7/2, Radojevics 6/1, Dmitrovics, Hakunova 4-4, Mihovics 3, Karacs 2, Milanovic-Litre, Katona F., Rocha 1-1.

A másik mérkőzésen: HC Zalau (román)–Iuventa Michalovce (szlovákiai) 30–27.

A végeredmény: 1. Kisvárda 5 pont (90–73), 2. Zalau 5 (86–71), 3. Michalovce 1 (80–94), 4. Békéscsaba 1 (70–88).

Különdíjasok. A legjobb kapus: Paula Visan (Zalau). A legjobb mezőnyjátékos: Walfisch Mercédesz (Békéscsaba).

Gólkirálynő: Triscsuk Krisztina (Kisvárda) 24 góllal.

