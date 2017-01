Kisvárda Master Good SE – Nem elvárható, egyenesen kötelező

A kitűzött hárommeccses etapból hat pontot már nem tud szerezni a Kisvárda Master Good SE, hiszen az MTK elleni múlt szombati mérkőzését elvesztette (25–27). De tud-e két meccsen négyet? Merthogy a pénteki (kezdés 18 órakor), Békéscsaba elleni hazai, illetve a február 9-i Budaörs elleni összecsapások is legalább akkora jelentőséggel bírnak, mint a legutóbbi fellépés.

– Ha már így alakult, akkor gondolkodjunk mikrociklusban, és persze most az a legfontosabb, hogy megnyerjük a Békéscsaba elleni mérkőzést – mondta Dévényi János, a kisvárdaiak edzője. – Szerencsére már vége a betegségekkel járó napoknak, egy hete velünk edz az új szerzemény, Krisztina Liscsevics is. És bár ennyi idő nem a világ, azért látszik rajta, hogy képzett játékos, így bizonyára tud majd nekünk segíteni. A Békéscsabából is van kire figyelnünk, Natalja Vasziuleszkaja és Leposova Glusica szerzi a gólok java részét, de Walfisch Mercédeszt, Alekszandra Vukajlovicsot és a mindig megjátszható beállóst, Zöldi-Tóth Katalint sem szabad szem elöl tévesztenünk. Több edzőmeccset is játszottunk már egymással a szezon előtt és közben, de mivel ezeken egyik csapat sem teljes létszámmal állt ki, nem érdemes sok következtetést levonni belőlük.

Az október 12-e óta nyeretlen kisvárdaiak időközben a kieső helyre csúsztak vissza, annak is köszönhetően, hogy a csabaiak a Vác elleni bravúrgyőzelmet (23–22) is fel tudják mutatni. Azért a tabella miatt is fontos lenne a pénteki győzelem, nem?

– Nem amiatt is, hanem csak és kizárólag amiatt fontos – felelte Dévényi János. – Ilyenkor teljesen mindegy, hogy mennyire szép a játék, az a fontos, hogy a táblázat mit mutat. Nem egyszerűen elvárható a győzelem, hanem kötelező a két pont begyűjtése, ezzel tisztában vannak a lányok is, úgyhogy ezzel a kijelentéssel nem rakunk rájuk túlságosan nagy terhet. Nyernünk kell, és kész!

Egy csapatban a testvérrel

Másfél éven keresztül Kisvárdán játszott a békéscsabai illetőségű irányító, Gidai Eszter, akit az Európa-bajnokság alatti szünetben rendelte vissza anyaegyesülete, így pénteken ellenfélként érkezik Kisvárdára. Eldőlt a másik korábbi várdai játékmester, Bízik Boglárka sorsa is, vele a hét elején bontottak szerződést. Nos, a játékos Mosonmagyaróvárra igazolt, ahol egy csapatban játszhat majd a testvérével, Bízik Rékával.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA