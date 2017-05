Kisvárda Master Good SE – Nem lenne baj, ha eldőlne a sorsuk

Ki kellene fordulnia a világnak a négy sarkából, ha a jelenlegi 14 pontjával nem tudna bennmaradni a női NB I-ben a Kisvárda Master Good SE. Nehezen képzelhető el ugyanis, hogy az MTK elleni pénteki győzelemmel (26–21) a várdaiak által maguk mögé utasított Mosonmagyaróvár akár egyetlen pontot is szerezne a hátralévő két meccsén, Érden (3. helyezett) és a Dunaújváros (4.) ellen hazai pályán. És ha egy pontot szerez, az is a Várdának kedvezne, hiszen az egymás elleni összevetésben a szabolcsiak jobbak, azonos pontszám esetén pedig az dönt.

Ezalatt a Kisvárdára nem ilyen nehézségű ellenfelek várnak az utolsó két körben, már csak ezért is lehet bizakodni. Előbb kedden Békéscsabára (10.) utazik a csapat, majd az utolsó fordulóban a Budaörsöt (11.) fogadja, vagyis a közvetlenül előtte álló csapatokkal találkozik. Ideális esetben akár mindkettőt meg is tudja előzni, de az újoncnál talán azzal is boldogan kiegyeznének, ha a mostani pozíciót megtartva sikerülne kiharcolni a bennmaradást.

– Ettől azért optimistábban állunk a kérdéshez, de tény, nem lenne baj, ha az utolsó forduló előtt már eldőlne a sorsunk – mondta Dévényi János, a várdaiak edzője. – Ehhez az kell, hogy minimum egy pontot szerezzünk Békéscsabán, illetve az Érd legyőzze a Mosonmagyaróvárt. Ugyan az Érd biztossá tette a bronzérmét, de nem hiszem, hogy hazai pályán ne szeretne győzelemmel búcsúzni a közönségétől. Maradva a keddi mérkőzésünknél, Békéscsabán nekünk lesz több veszítenivalónk, de bennünket dobhat fel inkább a tét, illetve azon ritka alkalmak egyike elé nézünk, amikor a televíziós közvetítésnek köszönhetően ország-világ előtt játszunk. Az MTK legyőzésével nagyot léptünk a céljaink megvalósulása felé, és bízunk benne, hogy a lányok hasonló mentalitással küzdenek majd, ahogy azt pénteken is tették.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA