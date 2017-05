Kisvárda Master Good SE – Nem maradhat több kérdőjel!

Emberi számítás szerint a hátralévő három meccsen egyetlen pontot kell szereznie az újonc Kisvárda Master Good SE-nek, hogy biztosítsa tagságát a női NB I-ben. Nehezen lenne elképzelhető ugyanis, hogy a fő rivális Mosonmagyaróvár még pontokkal gazdagodna a dobogóért harcoló Érd és Dunaújváros elleni mérkőzésein. Így aztán a pénteki hazai bajnokin, az MTK ellen (kezdés 18 órakor) akár véget is vethet az izgalmaknak a Várda.

– Elég lehet akár az egy pont is, de nem akarjuk magunkat a sorsnak kiszolgáltatni, így aztán az a terv a hátralévő három meccsre, hogy minimum három pontot szerezzünk, de sokkal inkább a hátralévő két hazai meccsünket meg akarjuk nyerni – mondta Dévényi János, a várdaiak edzője. – Most ugyan kiesőhelyen állunk, de tudtuk, hogy az utolsó három fellépésen dőlhet el a sorsunk, ennek szellemében készültünk. A legutóbbi négy meccsünkön bravúrt kellett volna elérnünk ahhoz, hogy most jobb pozícióban legyünk, de a sorsunk még mindig a saját kezünkben van. A bajnokság második körében a Fradi ellenit kivéve valamennyi hazai meccsünket megnyertük, de azt tudjuk, hogy a Győr és a Ferencváros más kategóriát képvisel ebben a mezőnyben.

És milyen kategóriát képvisel az MTK? A fővárosiak a nyolcadik helyen állnak, biztos középcsapatnak számítanak, de kiszámíthatatlan, hogy mire lehet számítani tőlük.

– Az MTK elsősorban hazai pályán teljesít megbízhatóan, de Vlagyimir Golovin edző nagy taktikus, így képesek lehetnek a meglepetésre – így Dévényi János. – Nekünk azon a színvonalon kellene kézilabdáznunk, ahogy tettük azt a Siófok, a Mosonmagyaróvár és az Érd ellen, és bár a legutóbbi négy meccsünket elveszítettük, igazán csak Vácon siklottunk ki, a többi mérkőzésen volt tartásunk. Ismétlem, nem lehet kifogás, annak szellemében készültünk fel a hajrára, hogy tudtuk, most dől el minden. Ha pénteken nyerünk, nagyot lépünk a bennmaradás felé, és akkor már nem marad több kérdőjel a sorsunkat illetően.

Az MTK elleni hazai összecsapás után kedden tévés meccset játszanak a várdaiak Békéscsabán, az utolsó fordulóban pedig a Budaörsöt fogadják.

Szeptembertől akadémia

A Kárpátmedencei Kézilabda Akadémia indulását jelentette be csütörtökön a kisvárdai Szent László Katolikus Iskolában dr. Seszták Miklós. A nemzeti fejlesztési miniszter hozzátette, a Kisvárdán megvalósuló intézmény állami támogatással jött létre, és 2017. szeptemberi beiskolázással már be is indul a szakmai munka. Tizenöt-tizenöt kézilabdás lány és futballista fiú alkot majd egy iskola osztályt, hamarosan kezdődik az építkezés, addig a többi kisvárdai tanintézmény kollégiumában lesznek elszállásolva a gyerekek. Az akadémisták közé határontúli magyarokat is várnak Kárpátaljáról, Erdélyből és Felvidékről.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA