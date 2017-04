Kisvárda Master Good SE – Nyílt sisakkal a Fradi ellen

A Ferencváros ellen curlingben (van ilyen szakosztálya is a zöld-fehéreknek) is rang játszani, hát még női kézilabdában, ahol a Fradi az európai csúcskategóriát képviseli, idén is megküzdhetett a Bajnokok Ligája négyes döntőjéért, igaz végül nem ért célba.

Kisvárdán is igazi ünnepre készülnek szombaton (kezdés 18 órakor), amikor az FTC lesz a vendége az újonc, a bennmaradásért küzdő csapatnak. Jellemző, hogy a hétfői pénztárnyitás után 45 perc alatt elkapkodták a jegyeket a szurkolók azért, hogy hatvan percnyi élményben legyen részük.

– Mint a régi szép időkben, akkora a várakozás a városban – mondta a mérkőzés kapcsán Dévényi János, a kisvárdaiak edzője. – Természetesen nemcsak a szurkolók, a játékosok számára is különös jelentőségű ez a mérkőzés, és nem mondok vele újat, nem mi vagyunk az esélyesek, a teher nem a vállunkat nyomja. Igyekszünk felszabadultan játszani, ahogy tettük azt a Ferencváros otthonában, ahol végül hét góllal kaptunk ki. Szerencsére mindenki egészséges, Júlia Kucherova sérülése is rendbe jött.

Tényleg csak a tisztes helytállás a plafon? Nem játszanak el az érintettek a gondolattal, hogy az egyik legjobbját, Szucsánszki Zitát sérülés miatt nélkülöző Fradi ellen pontot, netán pontokat szerezhetnek?

– Nem lennénk igazi sportemberek, ha nem járni ilyesmi a fejünkben, és persze szó sincs arról, hogy feltett kézzel lépnénk pályára – felelte Dévényi János. – Nyílt sisakos játékra készülünk, biztos, hogy nem húzzuk majd támadásban az időt a minél tisztesebb vereség reményében. Ez a mérkőzés számunkra tökéletes felkészülést jelent az utolsó négy bajnokinkra, amely alatt eldől majd a sorsunk.

A kisvárdai játékosok közül az egy plusz egy évre aláíró Orbán Adrienn és az egy esztendőre hosszabbító ukrán Olena Umanec már az új szerződésével a zsebében léphet pályára.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA