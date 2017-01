Kisvárda Master Good SE – Pedig a kezükben volt…

Nem tegnap volt. Mármint, amikor utoljára bajnoki mérkőzést nyert a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli női kézilabdacsapat. Nevezetesen október 12-e óta éhezi a sikert az újonc együttes, amely a tizenötödik, vagyis kiesőhelyre zuhant vissza. Mivel a Békéscsaba szénája csak annyival állt jobban a soros összecsapás előtt, hogy egy ponttal többet „gereblyézett össze”, nem volt szükséges külön lelki fröccsöt tartani arról: ezúttal csak a győzelem lehetett üdvözítő a Várdának.

Hasított is a házigazda becsülettel, még, ha a nagy iparkodás közben olykor hibák is csúsztak a játékba. A tizedik percben már másodszor került emberhátrányba a hazai gárda (sőt, az első félidőben még háromszor…), mindazonáltal Madalina Puscas néhány jó védéssel vetette magát észre, Samira Rocha pedig szépen termelt. Kisvártatva az új szerzeményt, a szerb irányítót, Krisztina Liscsevicset is bevetette a kisvárdai stáb, aki nem sokat teketóriázott, hamar góllal tette emlékezetessé debütálását. Az első félidő hajráig úgy tűnt, minden klappol, három „fa” is volt az előny (10–7, 11–8), ami a szünetre ugyan egyre apadt, de élt a remény a hasonló folytatásra.

Ami nem éppen jól indult. A vendégek pillanatok alatt háromszor beköszöntek, vagyis immár a Várdán volt a sor, ismét felvegye az utazósebességet. Rá is kapcsoltak, azonmód helyre állt a rend, öt minutum elégségesnek bizonyult a fordításra. Olyannyira rátett egy lapáttal a KKC, hogy három találattal (20–17) ugrottak meg, ami ezen a meccsen komoly különbségnek számított. teljesen azért nem nyugodhattak meg, a hajrában Walfisch Mercédesz értékesített hétméteresével minimális szűkítette hátrányát (22–21) a Csaba, mi több a végjátékban egyenlített, míg a hátralévő időben nem tudta kicsikarni a remélt győzelmet a Kisvárda. A döntetlennel pedig nem igazán van kisegítve…

KM-KT

Kézilabda: NB I., női

Kisvárda Master Good SE–Békéscsaba 22–22 (13–12)

Kisvárda, 800 néző, vezette: Herczeg P., Südi.

Kisvárda: Puscas – Vukojevic, Dmitrovics 5, Kucherova 1, Szabó V. 1, Umanec 2, Rocha 4. Csere: Dzsukeva (kapus), Gedroit 4/3, Liszcsevics 2, Lévai, Tarjányi, Mihovics 3, Héjjas. Edző: Dévényi János.

Békéscsaba: Triffa – Vaszileuszkaja, Dukics, Gidai, Glusica 5, Walfisch 9/6, Gávai. Csere: Kölcze (kapus), Balogh Sz., Zöldi-Tóth 1, Diószegi 1, Mihályffy 2, Bottó 3, Vukajlovics 1. Edző: Skaliczki László

Az eredmény alakulása. 9. perc: 2–4. 18. p.: 8–6. 24. p.: 10–7. 33.p.: 13–15. 42. p.: 19–17. 53.p.: 22–19. 59 p.: 22–22.

Kiállítások: 10 ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 6/6.

Mesterszemmel

Dévényi János: – Az ilyen mérkőzéseket hazai pályán meg kellene nyerni. A negyedik olyan meccsünk, amelyet a hajrában nem sikerült megnyerni. Ezen változtatni kell, mert nagy bajba kerülhetünk

Skaliczki László: – Az idegek csatája volt, mindkét csapat tisztában volt vele, hogy mennyire fontosak az itt szerezhető pontok- Egy pillanatra sem adtuk fel, kiegyensúlyozottabbak voltunk a szokásosnál, s annak külön örülök, hogy nagyon sokat sikerült megvalósítani abból, amit elterveztünk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA