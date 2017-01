Kisvárda Master Good SE – Túl lázas volt a készülődés

Nem lehet azt állítani, hogy feszített lenne a női kézilabda NB I tempója, a szeptember 16-i rajt óta éppen tíz fordulót sikerült abszolválnia a mezőnynek az azóta eltelt 18 hét során. A hétvégén megint nem lép pályára a Kisvárda Master Good SE, de ennek most kivételesen nem a szellős versenynaptár az oka, hanem az, hogy ágynak dőlt a fél csapat.

Már a múlt szombati, DVSC elleni hazai mérkőzést (26–29) követően is utalt rá Dévényi János edző, hogy a csapatban sok a beteg játékos, egyesek lázasan vállalták a játékot. És a folyamat nem állt meg, összesen tizenketten dőltek ki a sorból, és a szabály lehetőséget ad a halasztásra, amennyiben a játékoskeret legalább fele megbetegedik, és ezt orvosi papírokkal tudják igazolni.

– Az érintett játékosok orvoshoz mentek, begyűjtötték a szükséges igazolásokat, amelyeket eljuttattunk a Magyar Kézilabda-szövetséghez – vázolta a helyzetet Dévényi János edző, aki gyakorlatilag a szakmai stáb egyedüli egészséges tagja, hiszen Mátéfi Eszter szakmai igazgató és Koós István gyúró is beteg. – Közben egyeztettünk a szombati ellenfél, az MTK vezetőségével is, amely nagyon készséges volt, és belement a halasztásba. Végül a szövetség is hozzájárult ehhez, szerdán már ki is írták az új meccsnapot, január huszonegyedikén, tehát jövő héten szombaton este hat órától játszunk majd idegenben, a Népfürdő utcában.

Merthogy a jövő hétre éppen nem írt ki fordulót a szövetség… Addigra talán felépülnek a lázas betegséggel küszködő játékosok, vagyis Bízik Boglárka, Dudás Georgina, Héjjas Tímea, Marija Gedroit, Júlia Kucherova, Lévai Zsófia, Major Flóra, Ivana Mihovics, Madalina Puscas, Scholtz Andrea, Szabó Valéria és Lea Vukojevic. Közülük Szabó Valéria és Vukojevic lázasan vállalta a játékot, Mihovics pedig már nem is léphetett pályára. Szerdára a Major, Lévai, Héjjas trió dőlt ki a sorból, így mindössze nyolc játékosnak tudott edzést tartani a kisvárdai szakvezető.

