Kisvárda Master Good – Sikerrel zárt balatoni nyár

A győztes csapaton is változtatott Kondás Elemér, a kisvárdaiak edzője, hiszen hétközi bajnokiról volt szó, akadtak fáradtabb játékosok a csapatban, és gondolni kellett a vasárnapra is.

A változások nem „kavartak be” a csapatjátékba, az első félidőt a vendégek uralták a Balaton-parti mérkőzésen. Gondot Oláh Gergő sérülése okozott, a középpályás a bokájára kapott rúgást. Ahogy Horváth Zoltán is, és több sem kellett a csatárnak, elterült a földön, Szilasi Szabolcs játékvezető pedig tizenegyest ítélt, amit a sértett váltott gólra. Épp a legjobbkor, közvetlenül szünet előtt.

Nem sokáig kellett várni a hazaiak egyenlítésére, amely olyan csodaszépre sikeredett, hogy Kovács Dávid ollózós gólja már most, a bajnokság elején pályázik az év legszebb találatára. A Várda nem érte be a döntetlennel, újítni tudott, ismét veszélyesek voltak a beívelések, és egy szöglet utáni ismétlést követően Matija Misic beadásából Horváth Zoltán közvetlen közelről a kapuba bólintott. Ez volt a csatár utolsó megmozdulása, hiszen az oldalvonalnál már ott toporgott cseréje, Délczeg Gergely.

A Kisvárda úgy őrizte az eredményt, hogy okosan az ellenfél térfelén tartotta a labdát, és haza is hozta a három pontot – lezárva ezzel a balatoni nyarat.

NB II: 5. forduló

BFC Siófok–Kisvárda Master Good 1–2 (0–1)

Siófok, 400 néző, v.: Szilasi (Lémon, Iványi I.).

Siófok: Balajcza – Szilágyi Z., Lorentz, Gál M., Hidvégi – Lázár Zs., Farkas N. – Nagy D., Petneházi, Kovács D. (Bévárdi, 83.) – Elek B. Vezetőedző: Disztl László.

Kisvárda: Molnár-Farkas – Zanko, Izing, Papucsek, Fodor Á. – Hej (Lukács R., 81.), Lucas, Oláh G. (Oltean, 40.), Misic – Horváth Z. (Délczeg, 67.), Ilics. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Gól: Horváth Z. (11-esből, 0–1) a 45., Kovács D. (1–1) az 51., Horváth Z. (1–2) a 66. percben

Percek, események

45. perc: Horváth Zoltán fedezte a labdát a tizenhatoson belül Hidvégivel szemben, amikor a kapunak háttal állva elesett. A játékvezető úgy ítélte meg, hogy a Hidvégi bokánrúgta a várda támadót, a megítélt tizenegyesből pedig a sértett a balra vetődő Balajcza helyére, jobbal a kapu közepébe lőtte a labdát, 0–1.

51. perc: Petneházi jobboldali beadása után Kovács Dávid parádés mozdulattal, 12 méterről, jobbal ollózva lőtte a labdát a bal alsó sarokba, 1–1.

66. perc: Misic baloldali beadása után Balajcza alászaladt a labdának, Horváth Zoltán pedig 2 méterről a földre fejelte a labdát, ami a léc alá vágódott, 1–2.

Mesterszemmel

Disztl László: – Az első félidőben kiegyenlített játék volt, de nem voltunk elég gyorsak és dinamikusak és sajnos a félidőt egy könnyen megítélt, szerintünk jogtalanul kapott tizenegyesből kapott góllal zártuk. A második játékrészben sokat dolgoztunk, egyenlítettünk, mindent elkövettünk a fordításért, de az ellenfélnek adtunk lehetőséget egy talált egy gólra, és ez döntött.

Kondás Elemér: – A Siófok most is igazolta, hogy korábbi vereségei is nagyon kevésen múltak. Taktikusan, fegyelmezetten futballoztunk, azért nem tudtunk több góllal nyerni, mert a beadásaink nem sikerültek jól.

