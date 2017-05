Kisvárda Master Good – Sok múlik a gyulai presztizscsatán

Fordulók óta azt írjuk, hogy élesedik a harc a másik feljutó helyért (az egyik minden bizonnyal a Puskás Akadémiáé lesz) az NB II-ben, és most, hogy három fordulóval a zárás előtt a Kisvárda Master Good előnye egy pont az őt üldöző Balmazújvárossal és Soroksárral szemben, különösen igaz ez a megállapítás. A várdaiak nagyot léphetnének az NB I felé, ha vasárnap legyőzik Gyulán a Szeged 2011 csapatát.

– Természetesen a három pontot szeretnénk megszerezni, de nagyon nehéz dolgunk lesz Gyulán, hiszen egyrészt a pálya állapota nem a legjobb, illetve a Szeged 2011 a tavaszi szezonban hazai pályán még csak gólt sem kapott – mondta Révész Attila, a várdaiak szakmai igazgatója. – Az egész sorozatban is mindössze tizenkilencszer vették be ellenfelünk kapuját, ami magasan a legjobb mutató a mostani másodosztályban. Igaz, keveset is szereznék, ennélfogva egy erős középcsapatról van szó, amely elsősorban a védekezést tartja fontosnak, és pontrúgásokból valamint kontrákból szoktak betalálni. Nemcsak a szegedi, hanem a hátralévő két mérkőzésünk is nehéz lesz, hiszen fogadjuk még a kiesés ellen küzdő Ceglédet, aztán pedig minden esély megvan rá, hogy ki-ki meccset vívjunk a végén Balmazújvárosban. Ugyanakkor a riválisaink számára is nehéz meccsek vannak hátra, ám bármennyire is a saját kezünkben van a sorsunk, nem tekinthetjük magunkat befutónak. A Szeged számára elsősorban a presztízs a tét velünk szemben, hiszen annak idején mi ejtettük ki őket a másodosztályból, ahol az elmúlt három alkalommal rendre le is győztük. A bepótolt szerdai soroksári mérkőzésükön fiatalokkal álltak fel, vagyis jól érzékelhetően ránk készültek.

Múlt vasárnap a Dorog ellen hihetetlen energiabefektetésre volt szüksége a Várdának ahhoz, hogy be tudja gyűjteni a három pontot (2–1). Ugyanakkor az is látható volt, néhányan már a térdükön járnak a fáradtságtól a bajnokság végére.

– Amikor hétközi meccsek voltak, akkor pihentettünk néhány játékost, de Talabér Attila, Fodor Ferenc, Vári Barnabás, Gosztonyi András, Cseri Tamás, Lucas Bertucci és újabban Horváth Adrián a sorozatmeccseken is lehetőséghez jutott – így Révész Attila. – Az alapcsapatunk tagjai nagyon fáradtak, és mivel a Szegedben sok a magasra nőtt játékos, akik keresik a párharcokat, a fizikai paramétereket és a frissességet is figyelembe kell venni a csapat kijelölésekor. Ugyanakkor az is fontos, hogy a bajnokságot végigvédő, ennélfogva szintén fáradt fiatal kapusunk, Ivancsics Alex se hibázzon.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA