Kisvárda Master Good – Sokszor és sokat utaztak, de ennyit még nem

Mosonmagyaróvár, Nyíregyháza, Szeged 2011, Balmazújváros. E négy ellenfélhez utazik még a Kisvárda Master Good a mostani NB II-es bajnokságban, vagyis nagyjából kijelenthető, az ezeken a meccseken megszerezett pontokon múlik majd, hogy meg tudja-e őrizni a csapat a jelenlegi, feljutást érő második helyét.

– Tavasszal jóval nehezebb az idegenbeli sorsolásunk, de ennyire előre még nem tekintenék – mondta Révész Attila, a kisvárdaiak szakmai igazgatója. – Most jön az a három meccsünk, a Mosonmagyaróvár, a Siófok és a Nyíregyháza ellen, amelyeken ősszel csak két pontot szereztünk, ez a rossz széria nagyban hozzájárult az akkori visszaesésünkhöz.

Ha most a trió bármelyik tagját legyőzzük, már jobban jövünk ki ebből a sorozatból. Utaztunk már sokszor és sokat, de ilyen hosszú túra még nem várt ránk, mint a mostani, ráadásul a hétfő hajnali hazaérkezés után szerdán már a Siófokot fogadjuk. Úgyhogy fel kell építenünk ezt az etapot.

A vasárnapi idegenbeli ellenfél, a Mosonmagyaróvár nem kis meglepetésre ősszel nyerni tudott (3–1) Várdán, így a szabolcsi csapatot a visszavágás vágya is fűtheti.

– Olyan régen volt már az, hogy lezártuk az akkor történteket – reagált a felvetésre a szakmai igazgató. – A győzelmi vágy az, ami miatt nyerni szeretnénk, de mivel ellenfelünk a tavasszal rapszodikusan szerepel, nem tudjuk, mire is számíthatunk. Az őszi meccsünk előtt nem nagyon ismertük őket, fájt a tőlük elszenvedett vereség, de most alaposan felkészültünk belőlük. Az mindenesetre figyelmeztető, hogy legutóbb pontot szereztek Felcsúton, de nyertek Soroksáron is. Nincs okom rá, hogy változtassak a múlt heti csapaton.

