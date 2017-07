Kisvárda Master Good – Szerződtetett játékos, már a 2000-es évekből

Az eddig próbajátékon lévő, illetve szóbeli egyezséggel rendelkező játékosok közül hárommal is szerződést kötött a Kisvárda Master Good. Az NB II-es csapatban folytatja a következő évben a 27 esztendős Heffler Norbert, aki Mezőkövesdről érkezett az élvonalbeli klubhoz távozott Cseri Tamásért cserében. Ugyancsak aláírta egy plusz egy évre szóló megállapodását a Puskás Akadémiától érkezett Fodor Ákos, aki balhátvéd, és 1997-es születésű.

Szintén egy esztendőre szól a szerződése Zöldesi Illésnek, a nyíregyházi születésű, 1998-as születésű kapus is Fehér megyei csapattól, a Videotontól került Várdára. A negyedik futballista, akivel szerződést írt alá Major Attila ügyvezető, a többiektől is fiatalabb, hiszen Szőr Levente 2001-es születésű, tehát mindössze 16 esztendős, és a kisvárdai utánpótlás U17-es csapatának a tagja. Ő az első olyan, már a 2000-es években született futballista, aki szerződést kap a kisvárdai klubtól. A középpályás nem ismeretlen a felnőttek között sem, hiszen ott lehetett a téli, törökországi edzőtáborban is. A klub korábbi kapusának, Szőr Istvánnak a fiával hosszútávú, ötéves megállapodást írtak alá.

A július 20-i, Mosonmagyaróvár elleni hazai rajtra készülő csapat keretét a szombati edzőmeccsekre kettéosztja Kondás Elemér vezetőedző, hiszen délelőtt az NB III-as Nyírbátori FC lesz az ellenfél, kora este pedig a szlovák másodosztályba most feljutott FK Slavoj Trebisov. A bátoriak elleni meccs 10 órakor kezdődik a Várkertben, Tőketerebesen pedig 18 órakor lép fel a Várda.

