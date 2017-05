Kisvárda Master Good – Teljes a harci készültség

Létrejött az, ami hetekkel ezelőtt körvonalazódott: a Balmazújváros és a Kisvárda Master Good egymás elleni mérkőzésen dönt pünkösdvasárnap arról, hogy a Puskás Akadémia mellett melyikük jut fel az NB II-ből az élvonalba.

Amikor vasárnap a Kisvárda Cegléd elleni mérkőzését lefújták, a 2–0-as hazai győzelemmel csak az volt fix, hogy a várdaiak kikaparták maguknak a gesztenyét. Persze, az sem mindegy, hogy milyen pozícióból vágnak neki az utolsó mérkőzésnek, és akkor még hátravolt egy félidő a Puskás Akadémia–Balmazújváros összecsapáson. Azon pedig a vendégek fordítottak (1–2), egyedüli csapatként nyertek ebben a bajnokságban a már bajnokcsapat otthonában, így a várdaiaknak győzniük kell vasárnap!

– Az idegenbeli eredményességünk az utóbbi időben visszaesett, azon javítanunk kell, de úgy készülünk, hogy nyerni tudjunk Balmazújvárosban – mondta Révész Attila, a várdaiak szakmai igazgatója, aki a Cegléd elleni meccs részleteire is kitért. – Nagy elánnal kezdtünk, akár az első félidőben eldönthettük volna a meccset, de sajnos a befejezéseknél kiütközött, hogy nincs mindenki csúcsformában. Tudtuk, hogy az egy nullás győzelem is három pontot ér, ezért a második félidőben a csapat stabilizálása volt a legfontosabb. Az is érthető ugyanakkor, hogy a sovány előny görcsösséget szült, az ellenfél is stílust váltott, átállt a kétcsatáros játékra, és ívelni kezdte a labdát. Abban reménykedtünk, hogy Bacsa Patrik beállításával kontrából megszerezzük a megnyugtató gólt, amit végül a kiállítás után értünk el. Ez hozta meg az igazi megnyugvást. Ezt a győzelmet nagyon akarta a csapat, amely megmutatta, hogy minél jobb helyezést szeretnénk elérni, és ugyan több helyről hallottuk, hogy az utolsó két fordulóban nem lesz nálunk teljes a harci készültség, de bebizonyítottuk, hogy ez nem így van. Nagyon örülök, hogy ilyen szezon van mögöttünk, és az utolsó meccsre természetesen felkészülünk.

Az már biztos, hogy a tavaszi szezont hazai pályán kilenc győzelemmel, százszázalékos teljesítménnyel, 17–2-es gólkülönbséggel zárta a Várda. Lehetett arra számítani az év elején, hogy ez így alakul?

– Az őszi hazai meccseink nem sikerültek jól, túlontúl is törekedtünk a labdabirtoklásra – kezdett a válaszadásba Révész Attila. – Változtattunk a stílusunkon, nagyobb hangsúlyt fektetve a védekezésre, ami lehet, hogy egyeseknek nem tetszik. Tény, ez nem annyira látványos futball, de sokkal eredményesebb. És ez volt a lényeg!

Tegyük hozzá: ezzel a remek hazai mérleggel teremtette meg annak az esélyét a Kisvárda, hogy számára bajnoki döntőnek beillő meccset játszhasson – idegenben!

