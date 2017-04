Kisvárda Master Good – Többet is érhet, mint három pont

„Goszi, megy egy félidő?” – fordult nem sokkal a szünet előtt a kispadon ülő kulcsemberéhez, Gosztonyi Andráshoz Révész Attila. Mert bár ment előre, és még helyzetei is voltak a Csákvár elleni szerdai NB II-es bajnokin a Kisvárda Master Goodnak, de úgy tűnt, a pihentetett frontemberek segítségére is szükség lesz a három pont megszerzéséhez.

Aztán ahogy elkezdett melegíteni a támadó, Talabér Attila megint számot adott kivételes rúgótechnikájáról, és a kapuba csavarta a labdát az oldalszabadrúgásból, amelyből mindenki beadást várt. Előtte volt helyzete Cseri Tamásnak és Vári Barnabásnak, egy sistergős lövése Szabó Péternek, Lucas Bertuccinak meg egy lécet eltaláló, de a gól, miként vasárnap Cigándon, megint a szünet előtti percekben született meg.

Így aztán a szünetben nem volt szükség a cserére, de így is támadásban maradt a Várda. Horváth Zoltán a második félidő elején már csak a kapussal állt szemben, de nem sikerült értékesítenie a ziccert. Cseri Tamás is gólra válthatta volna a labdaszerzése utáni akciót, de a vendégkapus megint védett – nem akart tehát megszületni a mindent eldöntő második gól, jöhetett mégis Gosztonyi.

Ha rajta múlott volna, adott is egy gólpasszt, labdájával Cseri a térfél közepéről vezette a labdát a kapusra, pontosabban a kapusba… A hajrára persze a Csákvár is vállalt némi kockázatot, helyzetei mégis a házigazdának voltak: két egymást követő szögletből Gosztonyinak előbb a fejesét, majd a perdítését vágták ki a gólvonalról.

A helyzetkihasználáson tehát még van mit javítani, viszont ötödik tavaszi hazai meccsét is megnyerte a Várda, amely ezzel – és a Soroksár vereségével – a feljutást érő második helyre ugrott.

Kisvárda Master Good–FC Csákvár 1–0 (1–0)

Kisvárda, 1010 néző, v.: Németh Á. (Vígh-Tarsonyi, Pápai).Kisvárda: Ivancsics A. – Talabér, Fodor F., Papucsek, Vári B. – Lucas, Minczér – Bacsa (Gosztonyi, 64.), Cseri T. (Oláh G., 80.), Szabó P. (Horváth A., 71.) – Horváth Z. Szakmai igazgató: Révész Attila.

Csákvár: Kovács D. – Pintér B., Szalai T., Dulló, Baranyai Á. – Kékesi – Molnár T. (Sejben, 69.), Mészáros D., Bakos Sz., Molnár Cs. – Hodgyai (Lőrincz A., 81.). Vezetőedző: Vincze István.

Gól: Talabér (1–0) a 44. percben

Percek, események

44. perc: Szabó Pétert rántotta le Pintér Bence a tizenhatos oldalvonalánál, a tizenegyesponttal egymagasságban. A szabadrúgásból Talabér nem a beadást választotta, hanem célba vette a kaput, erős lövésével meglepte Kovács Dánielt, és a kapus csak beljebb tudta segíteni a jobb felső sarokba a labdát, 1–0.

Mesterszemmel

Révész Attila: – Igazolta a Csákvár, hogy szervezett, lendületes csapat. Itthon, a rossz pályánkon nem tehetünk mást, mint bedaráljuk az ellenfelet, ezzel együtt nagyon sok helyzetünk volt, bosszantó, hogy nem tudtuk hamarabb bebiztosítani a győzelmet.

Vincze István: – Nem játszottunk jól az első félidőben, de bosszantó, hogy szünet előtt, szabadrúgásból kaptuk a gólt. A második félidőben éreztem azt, hogy közelebb kerültünk a Várda kapujához, de stabil volt a hazai csapat.

