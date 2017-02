Kisvárda Master Good – Tovább javult a csatár gólmutatója

Labdarúgás. A grúz bajnokság egyik éllovasa volt a szerdai törökországi ellenfele a Kisvárda Master Good edzőtáborozáson résztvevő NB II-es csapatának. Azért egyik éllovasa, mert a grúz bajnoki rendszer kétcsoportos, és a Csihura az egyik hetest vezeti. Emellett szerepelt már az Európa-liga selejtezőjében is, a csapatkapitánya által a várdai kollégájának, Lucas Bertuccinak átadott zászlón pedig nem mutatott rosszul a felirat, hogy a 2013-as Szuperkupa-győztese.

Ha mindezeket figyelembe vesszük, akkor nem rossz a 2–0-s győzelem a Várda számára, de az eredmény ki sem fejezi, hogy mekkora fölényben is volt a magyar másodosztály ötödikje. Az első félidőben is inkább a Kisvárdának volt több lehetősége, a másodikban viszont egymást követték a helyzetek. Már nem meglepetés, hogy elsőként Horváth Zoltán volt eredményes, ezúttal Cseri Tamás nagyszerű átadását fejezte be mintaszerű lövéssel. Amíg ilyen remek sorozatban van a támadó, érdemes leírni a meccs/gól mutatóját: a csapat eddigi öt felkészülési találkozóján már nyolcszor talált a kapuba.

A teljes sorcserét követően sem változott meg a meccs képe, és az Antalyában idén most először pályára lépő, még mindig nem teljesen egészséges Rajczi Péter továbbította Oláh Gergő átadását, ami előtt Fodor András indította a támadást.

De lőtt még egy zúgó kapufát Szabó Péter (ami után Oláh Gergő ollózott kevéssel fölé), Horváth Zoltán és Oláh Gergő góljait les miatt nem adták meg – úgyhogy lehetett volna több is a vége. Jól működött a letámadás, a várdaiak többször labdát szereztek a támadózónában, és az ellencsapást rendre helyzetek kialakításával zárták le.

Úgyhogy pozitív tartományba fordult a csapat eredményességi mutatója, immár két győzelem és egy vereség a törökországi mérleg.

– Ahogy haladunk előre az időben, úgy válik egyre biztatóbbá a teljesítményünk, a játékunk minősége is teljesen elfogadható volt – értékelt Révész Attila, a kisvárdaiak szakmai igazgatója. – Egyre inkább összecsiszolódnak a csapatrészek és visszaköszön mindaz, amit az edzéseken gyakorolunk. Többen új szerepkörben játszottak, és az eddigi legtechnikásabb ellenfelünkkel szemben taktikus futballt bemutatva nyertünk.

A keddihez hasonlóan csütörtökön is tengerparti edzéssel hangolódik majd a csapat a pénteki mérkőzésre, amely egyben az utolsó fellépés lesz Antalyában. Azon a macedón élvonal élcsapatai közé tartozó Szileksz Kratovó lesz az ellenfél.

KM-BT

Előkészületi mérkőzés

Kisvárda Master Good–Csihura Szacshere (grúz) 2–0 (0–0)

Kisvárda, a 70. percig: Ivancsics A. – Izing, Fodor F., Vermes, Talabér – Lucas, Horváth A. (Minczér) – Cseri, Gosztonyi, Bacsa – Horváth Z. A 70. perctől: Lékai –Hei, Rjasko, Papucsek, Vári B. – Minczér, Oláh G. – Toma, Fodor A., Szabó P. – Rajczi.

Gól: Horváth Z., Rajczi.

