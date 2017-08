Kisvárda Master Good – Veszélyes az újonc, de győzni mennek Győrbe

Túl kellett lépnie a múlt vasárnap történteken a Kisvárda Master Good csapatának, amely bármennyire is szeretett volna győzelemmel kezdeni, és a rendes játékidő leteltekor meglévő 3–1-es előnye birtokában bármennyire meg is volt erre a lehetősége, 3–3-as döntetlent játszott a Mosonmagyaróvárral. A vasárnapi NB II-es folytatásban az ETO FC Győr vendége lesz a szabolcsi alakulat, méghozzá az illusztris ETO Parkban.

– Nem rágódtunk sokat a történteken, hiszen itt a következő feladat, de megállapíthattuk, hogy a meccs jelentősebb részében magabiztosan játszott a csapat, a végén viszont amatőr hibákat vétettünk – mondta Kondás Elemér, a kisvárdaiak vezetőedzője. – A Győr újonc csapat ugyan, de komolyan kell vennünk a mérkőzést, a zalaegerszegi nyitányon is bizonyította, hogy kell velük számolni Elemeztük azt a mérkőzés, amelynek tapasztalatait igyekszünk felhasználni. Minden mérkőzés a győzelem a célunk, aztán alakulhat úgy egy-egy mérkőzés, hogy a döntetlen is megfelelő lehet, de győzni megyünk Győrbe. A heti menetrend edzéstervet a nagy meleg is befolyásolta, igyekeztünk minél kevesebb időt a tűző napon tölteni, de a munkát el kellett végezni.

A kisvárdai csapatból a sérült Gosztonyi András nem játszhat a szerbiai Brana Ilics, a görög Arisz Szalonikitől érkezett csatár papírjai viszont megérkeztek, így ő innentől kezdve bevethető. Érdekesség, hogy a mérkőzést Kassai Viktor vezeti.

