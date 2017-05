Kisvárda Master Good – Zavart keltő támadó agresszivitás

Duplán jól járt a Kisvárda Master Good, hiszen kulcsemberei egy részét pihentetni tudta a Siófok elleni szerdai NB II-es bajnokin, amelyet ráadásul meg is nyert 2–0-ra. Lépést már csak azért sem lehetett tévesztenie a második, tehát feljutó helyen álló csapatnak, mert az üldözők közül nyert a Balmazújváros is, és sanszos, hogy a Soroksár is megkapja a 61. percben félbeszakadt Szeged 2011 elleni meccs három pontját, hiszen 3–1-re vezetett. A Békéscsaba kiszállni látszik a versenyből azzal, hogy egymás után másodszor, most éppen a ZTE ellen hazai pályán veszített (0–2).

– A csapatba most bekerült játékosok támadó agresszivitásának köszönhető, hogy a meccs elején sikerült zavart kelteni a legutóbbi összeállításához képest szintén sokat változtató Siófok soraiban – mondta a szakadó eső ellenére a kilencven percet egy szál pólóban végigmeccselő Révész Attila, a várdaiak szakmai igazgatója. – Az ellenfél is bátor játékkal jött elő, és ez jót tett a meccsnek, oda-vissza megvoltak a támadások, de tény, nem hagytuk helyzethez jutni a vendégeket. Ezzel együtt meg kell dicsérni a Siófokot, mert fiatal játékosoknak ad esélyt, ők keményen felvállalják a párharcokat, és egy-egy ilyen meccsen is sokat fejlődnek. Ahogy a mieink is. A csapatomat is elismerés illeti, de a második félidőben kimaradt több olyan helyzet, amit illett volna gólra váltani.

Miként Mosonmagyaróváron, most is hamar megvolt a várdai vezetés. Akkor nem tartott ki az előny, így akár meg is ijedhettek volna a kispadon ülők az első találattól.

– Most azért nem ijedtem meg, mert végig lehetett látni a tüzet és az akaratot a csapaton, miként azt is, hogy az újonnan csapatba került labdarúgók az idő múlásával belejöttek a játékba – így Révész Attila. – Közülük is akadtak kiemelkedő teljesítmények, amelyek említést érdemelnek, ilyen volt a belső védőnké, Mihajlo Rjaskóé, és az azt mondom, Bacsa Patrik is nagyon jól játszott.

És van, aki ne tudná a megyei futballbarátok közül, hogy vasárnap milyen mérkőzés következik? Igen, az NB II-es megyei rangadó, a nyíregyházi stadionban – erre hangolódnak már a kisvárdaiak is.

