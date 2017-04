Kitárult egy ismeretlen világ

– Van itt vészkijárat? – kérdezte egy öblös férfihang. A zöld köpenybe és kék cipővédőbe öltözött csapatból többen felnevetettek, miközben utat engedtek az érkező felmelegített inkubátornak. A szülőszobából sírás, az élet legelső hangjai hallatszottak, a folyosón álldogáló apuka megkönnyebbült, arca felderült, szája mosolyra húzódott, majd néhány perc múlva büszkén kísérte az inkubátorban az újszülöttosztályra utazó csöppséget: a gyermekét!

A szülészet azon folyosóján álldogáltunk, ahová a hétköznapokban hívatlan látogató nem léphet be. Talán ezért döntött úgy több tucatnyi kismama, kispapa és egyszerű érdeklődő, hogy a Születés hete keretében megszervezett nyílt napon a Jósa András Oktatókórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán kalandozva bejárjon egy ismeretlen világot. A „túrázók” között a leendő édesanyák egyike a jövő hétre várja a kisbabája megérkezését, de volt, aki csak a 19. hétnél tart.

– Félelem, izgalom és várakozás kavarog bennem – foglalta össze érzéseit Anikó, aki két hónap múlva ad életet az első gyermekének: az ultrahang szerint kislány. – A férjem még nem tudta eldönteni, hogy apás szülés lesz-e vagy a folyosói magányt választja, de szerintem jobban aggódik, mint én – nevetett a nyíregyházi hölgy, és érdeklődve figyelt arra, a fájások mikor jelzik egyértelműen, hogy hamarosan megérkezik a baba.

Az anyatejnél nincs fontosabb

– A jóslófájásokkal ellentétben az igazi fájások rendszeresek, fokozatosan egyre gyakrabban, erősebben és hosszabb ideig jelentkeznek – magyarázta Lázárné Kati, s szólt arról is, mi a teendő, ha elfolyik a magzatvíz. A „kalauz” szerepet vállaló szülésznő 30 év után is mindennap csodaként éli meg a születést. – Az egyik legfelemelőbb érzés világra segíteni egy babát, látni, ahogy az apuka reszkető kézzel átvágja a köldökzsinórt, amikor az édesanya először öleli magához az újszülöttjét, ott lenni a varázslat pillanatában. A születés kiváló szakemberek csapatmunkája, ahol az orvosok, szülésznők, ápolók mindent megtesznek azért, hogy a leendő édesanyák a legjobb és legnyugodtabb körülmények között, biztonságban adhassanak életet gyermeküknek.

Az ország legnagyobb születésszámmal büszkélkedő kórházi osztályán az egyágyas, a hotel- és alternatív szülőszoba, családi szoba közül bárki azt választhatja, ahol a legotthonosabban érzi magát.

– A szülőszobákat folyamatosan, a kor kihívásaihoz és igényeihez igazítva fejlesztjük, minden szülőágyhoz van CTG észlelési lehetőségünk, amellyel végigkövetjük a vajúdás időszakát – mutatott körbe a hangulatosan, kórházi szobához egy cseppet sem hasonlító – franciaággyal, színes függönnyel – berendezett helyiségen Enyedy Andrea vezető szülésznő.

– Ez nagyon tetszett, én ezt választanám – jegyezte meg az egyik látogató, de a túra folytatódott, a gyermekágyas részlegen az anyukák ágya mellett békésen szundikáltak az újszülöttek, néhányan hangosan jelezték, éhesek. S mi másról is eshetett volna szó, mint a legfontosabb, legfinomabb és legtáplálóbb eledelről, az anyatejről, mert nincs ennél egészségesebb és a baba immunrendszerét jobban erősítő táplálék. A határozott bólogatásokból úgy tűnt, ezzel a leendő anyukák is egyetértenek, akiknek pedig volt kedvük, azok a kirándulás végén átsétálhattak a dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtárba, ahol a Nagymamák – unokák című kiállítást is megtekinthették.

A születéssel beteljesülő folyamat

– Mindig nagy családot akartunk, amikor megismerkedtünk, egyszerre mondtuk ki, hogy mind a ketten három gyermeket szeretnénk – mesélte Csáki József és felesége, Ottilia, akik együtt érkeztek a nyílt napra. – Szeptember 23-ára várjuk a harmadik gyermekünket, szerettük volna látni, hogy az elmúlt évtizedben mennyit változott az osztály. Nagyon sokat fejlődött, korszerűbb, modernebb lett – jegyezte meg az apuka, s kiderült: az első, ma már 10 éves kislányuk itt, a második, a 6 éves Cegléden született, a legkisebb gyermek, Tamás pedig ismét itt jön a világra.

– Védőnőként elszomorít, amikor azt hallom, hogy egy anyuka csak azért ad a gyermekének tápszert, mert „szép a doboza” – jegyezte meg Ottilia, és hozzátette: fontos megértetni mindenkivel, mennyire szükséges az anyatej a csecsemőknek, a szoptatás pedig miként erősíti az anya és gyermek közötti kötődést.

– Az élet a fogantatással kezdődik, az anyaság érzése pedig hónapról hónapra fejlődik és erősödik – vélte Ottilia. József szerint amikor az első ultrahangos felvételt látja, amikor a pocakon keresztül először érzi egy férfi, hogy mozog, rúg a gyermeke, már akkor elkezd apává válni, s mindkét folyamat a születéssel teljesedik ki.

