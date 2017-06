Kiváló munka a kisvárdai „zászlóshajón”

Történetének egyik legnagyobb szakmai sikerét érte el az intézmény, mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből egyedüliként került be azon 38 iskola közé, akik a Nemzeti Tehetség Program cselekvési tervében megfogalmazottak szerint öt évig élvezhetik az Új Nemzedék Központ kiemelt szakmai és anyagi támogatását – tudtuk meg Bíró Gábor igazgatótól.

Színes a paletta

A középiskola vezetője kifejtette még: – A háromfordulós pályázat kidolgozásában tizenöt olyan kollégánk vett részt, akik többek között közel egy tucat – egyébként már működő – tehetséggondozó program bemutatásával bizonyították a bíráló bizottságnak az iskola nemcsak tudatos, hanem eredményes ezirányú munkáját. Az ismertebbek mellett az Arany János Tehetséggondozó Program, a Future Talents, a Robotika szakkör, a Diákújságírók elnevezésű program mellett a bírálók szerint érdekes színfolt volt, hogy az interperszonális képességek fejlesztési területen a diákigazgató-választás és diáknap koncepciójával pályázott intézményünk – mutatott rá érdekes részletekre az igazgató.

Egyébként a gimnázium mind a nyolc úgynevezett Gardneri képességterületen (logikai-matematikai, zenei, nyelvi, interperszonális, térbeli-vizuális, természeti, intraperszonális, testi-kinesztetikus) vállalta a tehetségekkel történő foglalkozást.

A regisztrációs, dokumentációs szakaszt követően a helyszíni minősítés során az óvodásoknak és általános iskolásoknak kidolgozott Varázsvár programmal indult az intézmény, mely a természettudományos műveltség megerősítését tűzte ki zászlajára, mely célt a felfedeztető módszer segítségével, nyilvánvalóan laboratóriumi környezetben gondolja elérni intézményünk – tette hozzá dr. Koncz Gábor, a program egyik kidolgozója és bemutatója, aki egyébként a Minősített Tehetséggondozó Műhely teljes szakmai irányítását is magára vállalta.

Tehetségek poszteren

Már nagyon bizakodtunk, amikor arról értesítettek, hogy az elérhető 260 pontból 236-ot, azaz a pontszámok több mint 90 százalékát megszereztük – emlékezett vissza Deák Takács Szilvia, a diákújságírók mentora, aki hozzátette még: – Érthető, hogy nagy volt az öröm, amikor megkaptuk az értesítést, hiszen ezzel újabb elismerést, s egyben megerősítést kapott a tehetséggondozó munkánk. A díjátadásról Dancs Sándor informatika tanár, a Robotika tehetségműhely vezetője szolgált részletekkel és kulisszatitkokkal. – Fontosnak éreztük, hogy minél többen vegyünk részt a díjátadáson, ahová egyébként a mások által is igen kiválónak ítélt iskolánk tehetséggondozó munkáját bemutató posztert is magunkkal vittünk. Örömmel láttuk, hogy kis küldöttségünk (Bíró Gábor igazgató, Oláh Tibor kollégiumvezető, dr. Koncz Gábor, dr. Jámbrik Katalin és jómagam) mellett a Kisvárdai Tankerületi Központ igazgatója, Pásztor Gyula Csabáné is együtt örült velünk. Az oklevelet iskolánk igazgatója vette át Illés Boglárka helyettes államtitkár asszonytól és Ekler Gergelytől, az Új Nemzedék Központ ügyvezetőjétől Budapesten a Paulay-teremben rendezett ünnepségen.

A frissen elismert gimnázium egyébiránt a címtől függetlenül már eddig is együttműködött a térség és a megye általános és középiskoláival. Ezt felerősítve kívánja a Besi a Minősített Tehetség Műhely alap- és kiegészítő feladatait (szakmai tanácsadás, konzultációs lehetőség) ellátni. Továbbá a cím azt is jelenti, hogy a gimnáziumban a tehetséggondozó munka a következő öt évben a pályázati források révén még eredményesebb lesz.

Háttérinformációk

A MTM alapfeladatai:

– tehetségszűrés, -azonosítás

– komplex tehetséggondozó programok megvalósítása

– kontroll/nyomon követés

– tehetség-tanácsadás, szakmai konzultáció biztosítása

– egyéni jó gyakorlatok kifejlesztése

– hálózati együttműködés

Kiegészítő feladatok:

– publikációs tevékenység

– diákmentori tevékenység

– életvezetési, pályaorientációs tanácsadás

– önkéntesek bevonása

– szponzoráció megteremtése

– civil szervezetek bevonása

A támogatási csomag elemei:

– akkreditált pedagógus-továbbképzések

– tehetséges tanulókat támogató mentorprogramok

– képesség- és tehetségfejlesztő eszközök

– szülőket és szakembereket bevonó szakmai rendezvények

– az MTM-eknek nyújtott szakmai konzultáció és tanácsadás

– a szakmai együttműködések támogatása

– utazás, táborok

– publikációs lehetőség biztosítása

