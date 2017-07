Kiváló színészek, remek történet, humor és szeretet

A nyíregyházi közönség az elkövetkező hetekben többször is találkozhat Benedek Miklóssal: a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező szombaton este A folyón túl Itália című előadás egyik szereplőjeként lép színpadra, a VIDOR Fesztiválon pedig a zsűri elnökeként szemléli majd a színházi versenyprogram darabjait. Lapunknak azt mondta, már most tudja, hogy nem lesz könnyű dolga, amikor a díjakról kell dönteni, de nagyon várja a fesztivált.

A nézők magukra ismernek, és úgy érzik, ez velük is megtörténhetne.” Benedek Miklós

– A VIDOR-nak komoly rangja és hagyománya van, ahol az előadások a szórakoztatásnak egy kedvemre való elegyét alkotják. Azokat a darabokat szeretem, ahol az egyik pillanatban nevetünk, a másikban pedig sírunk és közben elgondolkodhatunk. A fesztivál kínálatából kiderül: a klasszikus, szórakoztató produkciók mellett kortárs és ifjúsági előadások is színre kerülnek. A világ egyre komikusabb és groteszkebb, és bár a színház egy kicsit lemaradva követi a folyamatokat, a cél soha nem változik: meg kell mutatni a drámai és a komikus közötti különbséget – sok esetben ezek elmosódnak, így ez nem mindig egyszerű – véli Benedek Miklós, aki örül annak, hogy a zsűriben civilek is ülnek majd, hiszen mint mondja, az erős szakmai vélemény mellett a közönség nézőpontjára is szükség van ahhoz, hogy a díjak odaítélésekor jó döntés szülessen.

Tele humorral, szeretettel

Helyes döntést szeretne hozni A folyón túl Itália című előadás nagypapaszerepében is: a húszas éveinek végén járó unokájuk, Nick az elmaradhatatlan vasárnapi ebédek egyikén bejelenti, hogy előléptetik, de ehhez el kell költöznie, a négy nagyszülőt pedig sokkolja a hír. A gyerekeik messze élnek tőlük, és csak ritkán találkoznak, ezért mindent elkövetnek, hogy egy szem unokájuk a közelükben maradjon. Benedek Miklós számára nem ismeretlen a helyzet, hiszen az egyik fia, a háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok és Európa-bajnok vízilabdázó, Benedek Tibor révén átélt már hasonlót.

– Soha nem szóltunk bele a gyerekeink életébe, támogattuk őket a döntéseikben, és amikor Tibor Olaszországba szerződött, pontosan tudtuk, hogy nem marad ott örökre. Így is lett, de persze minden szülő azt szeretné, ha a szerettei közel lennének hozzá. A darabbeli nagyszülők is erre vágynak, és cselhez folyamodnak. Úgy próbálják Nicket otthon tartani, hogy keresnek egy lányt, akibe reményeik szerint beleszeret, és maradásra bírja. Az új helyzet sok mindent megváltoztat: az addig egyszerre, egymás mellett elbeszélő családtagok elkezdenek figyelni a fiúra, már nem csak hallják, de meg is hallgatják – mesélte lapunknak a nagyszerű színész, aki harmadszor szerepel olyan előadásban, amit az Orlai Produkciós Iroda hozott létre. Nagyon szereti a darabot, egyrészt a történet, másrészt a remek partnerek – Lázár Kati, Lukáts Andor, Szabó Éva, Cseh Judit, Szabó Kimmel Tamás – miatt, és örömmel tapasztalja, hogy a közönség is rajong érte. Azt mondja, az előadás tele van humorral és szeretettel, a nézők pedig valószínűleg azért is kedvelik ennyire, mert egy-egy szereplőben magukra ismernek, és úgy érzik, ez velük is megtörténhetne.

