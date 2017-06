Kiváló színházi évad elé nézünk!

– A nemrégiben befejeződött évad a néző- és bérletszámot, illetve a bevételt tekintve is megdöntötte a korábbi rekordokat, ami remek teljesítmény, ám bízunk abban, hogy még ezt is sikerülhet túlszárnyalni a következő évadban – mondta szerdai sajtótájékoztatóján Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója. – Szeretnénk erősíteni a színházi műhelymunkát, és több kollégánk is lehetőséget kap arra, hogy rendezőként is bizonyítson.

Nagy átalakításokra nincs szükség, így az előadásokra csak néhány vendégszínészt és egyetemi hallgatót hívtunk, a társulattal pedig kiváló rendezők dolgoznak majd. A bemutatókat Sediánszky Nóra és Göttinger Pál segítségével állítottuk össze, a darabok és rendezők kiválasztásába nagyon sok energiát fektettünk, így joggal bízhatunk abban, hogy a nézők tetszését is elnyerik majd. Tartjuk magunkat ahhoz, hogy a nagyszínpadi bemutatók között a könnyedebb, zenés előadások mellett komolyabbak is legyenek, illetve hogy egy érdekes/különleges is legyen repertoáron.

Öt színész, ötven szerep

– Az évad a korábbiaknál egy hónappal korábban, már szeptember 9-én elkezdődik: a Sherlock Holmes – A sátán kutyája szinte teljesen készen van. Szente Vajk rendező már májusban elkezdte a munkát az öt színésszel, akik közel ötven szerepet játszanak majd – az átöltözések és karakterváltások fergeteges sorozata garancia a sikerre. A második nagyszínpadi bemutató, az Illatszertár című romantikus komédia egy igazi örökzöld, amelyet Mohácsi János, az egyik legkiválóbb hazai rendező állít színpadra – a szakember közel húsz év után tér vissza Nyíregyházára. Szőcs Artur a zenés színház egyik alapművét rendezi: a Chicago a húszas évek világát idézi, a jazz segítségével. Schiller Don Carlosa a drámairodalom egyik legismertebb hőse, a politikai és családi konfliktusokat ütköztető darab rendezője Szabó Máté, az utolsó nagyszínpadi premier pedig a népszerű bohózatszerző, Feydeau alkotása, A hülyéje, Fehér Balázs Benő rendezésében. A kamarai bérlet Sediánszky Nóra rendezésével kezdődik, A név: Carmen legbelső félelmeinkre és vágyainkra helyezi a hangsúlyt. A Leenana szépe egy kegyetlen anya és erős akaratú lánya hátborzongató története, amelyet Göttinger Pál rendezésében láthatnak a nézők, az Asszony asszonynak farkasa című előadást, amelyben a cselszövések sorozata a Jakab-kori színpad egyik legnagyobb vérfürdőjébe torkollik, Koltai M. Gábor állítja színpadra, a Rózsák háborújának rendezője pedig Végh Zsolt.

Mirr-Murr, Maszmók, kék pék

A nagyszínpadon ezúttal is két gyerekelőadás lesz: a Dió­törőt a teátrum korábbi művésze, Olt Tamás rendezi, A dzsungel könyve pedig az egri színház vendégelőadása.

A MŰvész Stúdióban láthatják a kicsik A kék péket, amelyet Tucker András rendez – érdekesség, hogy a színházi szakember 2002-ben A kék veréb című darabot állította itt színpadra –, Csukás István Mirr-Murrjának kalandjait Puskás Tivadar, a Maszmók Afrikában című előadást pedig Urmai Gábor viszi színre.

KM-SZA

Ma kezdődik a bérletezés

Ma, azaz június 22-én kezdődik a bérletezés: a meglévő bérletek július 14-éig újíthatók meg – ezt követően az új bérlők is igényt tarthatnak a régi bérlők helyére. Újdonság a Simor Ottó-bérlet, amelyet online is megvásárolhatnak a nézők. A korábbi kedvezmények megmaradnak, az árakon minimális korrekciót hajtottak végre. A bérleteseknek azzal szeretnének kedvezni, hogy a VIDOR Fesztivál színházi előadásaira egy hétig (korlátozott mennyiségben) csak ők vehetnek jegyet – várhatóan július 14-étől lesz erre lehetőség, a többi színházbarát július 21-étől vásárolhat VIDOR-jegyet.

Az elmúlt évaddal ellentétben ismét át lehet majd íratni a bérleteket: minden hónap 15-éig tehetik ezt meg a nézők.

