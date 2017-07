Kiverte a gazdáknál a biztosítékot a 99 forintos dinnye

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felháborítónak nevezte az akciót, mely során az áruházlánc a néhány napja még 249 forintért kínált dinnyét négy teljes napon át mindössze 99 forintért árulta. Az érdekvédelmi szervezet országos közleményében kijelentette: az áruházlánc tavalyi botrányos dinnyeakciózása után az idén újra irreális áron árulja a dinnyét, ezzel veszélyeztetve a gazdálkodók megélhetését. A NAK a Tesco ellen a beszállítókkal szembeni tisztességtelen forgalmazói magatartása, diszkriminatív árképzése miatt hatósági vizsgálatot kezdeményez a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (NÉBIH).

Nem változtatnak

A kamara reakciójára a Tesco is kiadott egy hivatalos állásfoglalást.

– A hatályos versenyjogi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy az áruházlánc bármilyen külső nyomás hatására változtasson árain, mert az felveti a fogyasztói árakban való megállapodás gyanúját – közölte a Tesco-Global Áruházak Zrt. arra reagálva, hogy az agrárgazdasági kamara hatósági és etikai eljárást kezdeményez az áruházlánc ellen a szerintük etikátlan akció miatt.

Közleményükben arra is kitérnek, hogy hazai görögdinnyéből az idén várhatóan a tavalyihoz hasonló mennyiséget, 10 ezer tonnát értékesítenek Magyarországon, és magyar dinnye kerül majd a Tesco cseh, lengyel és szlovák áruházaiba is.

Kiemelték: az exporttal a vállalat a hazai termelőket támogatja, de ez a csatorna túltermelési válság esetén is segítséget jelenthet a magyar gazdáknak. Az áruházlánc szerint a vállalat túlnyomó részben közvetlenül a termelőktől, illetve a Termelői Értékesítő Szervezetektől, az ország minden jelentősebb dinnyeter­mesztő régióiból (többek közt Szabolcs-Szatmár-Beregből) szerzi be a görögdinnyét.

Önköltség alatt odaadják…

Lapunk megkérdezte Rácz Imrét, a NAK megyei elnökét, hogy mit sikerült tenniük a termelők érdekében.

– A kamarán belül hamarosan összeül az etikai bizottság, melynek én is tagja vagyok. Közösen igyekszünk megkeresni annak lehetőségét, hogy a kialakult helyzeten valahogyan változtatni tudjunk mind rövid, mind pedig hosszabb távon – fogalmazott Rácz Imre, aki szerint a hazai termelői felfogás is felelőssé tehető.

A megyei elnök szerint ha nem volnának olyan termelők, akik hatvan forintért, vagy akár az önköltségi ár alatt odaadják a dinnyét a Tesco-nak, akkor most nem biztos, hogy volna miről beszélni.

– Véleményem szerint szélesebb körű termelői összefogásra volna szükség, még egy bojkott létrejöttét, megszervezését sem tartanám ördögtől való megoldásnak. Ehhez azonban az kellene, hogy mindenki egy irányba húzzon – emelte ki Rácz Imre, aki a NÉBIH-es hatósági vizsgálathoz hozzátette: a különféle ügyeskedések következtében előfordulhat, hogy a hatósági ellenőrzést nem azon a telephelyen tartják, ahol a dinnye megtermett és a szállításra előkészítik, hanem ott, ahol a kamiont tulajdonló cég telephelye van.

Mások is csatlakoznak

Pokoraczki Tibor is felháborodott a Tesco akcióján. Az 53 éves nagycserkeszi gazda hétfőn már olyan híreket is hallott, hogy a Tescóhoz hasonlóan hamarosan másik két kereskedelmi áruházlánc (Lidl és Metro) is nyomott áron (egészen pontosan 89 forintért!) dobhatja piacra a dinnyét.

– Sajnos a déli országrészben korábban beérik a görögdinnye, így ott már akadnak olyan gazdák, akik önköltségi áron vagy még azon is alul odaadják a termést a nagyobb áruházláncoknak, nem kis fejtörést okozva nekünk, szabolcsi gazdálkodóknak, akiknek a szezon majd csak egy-két héten belül kezdődik – fogalmazott lapunknak a 31 esztendeje „dinnyéző” Pokoraczki Tibor.

Olvasónk hozzászólásai:

Lapunk Facebook-oldalára olvasói hozzászólások is érkeztek a témában. Krebsz Éva ezt írta: „én vásároltam a 99 forintos dinnyéből és teljesen rendben volt. Értem a termelőket, de nézzük a másik oldal (kispénzű vásárló) felől is a a dolgot, így lehet azt mondani, hogy a nevezett bolthálózat lehetővé teszi a szegényebbek (bocs, ilyen szó nincs…) számára is, hogy ehessenek pár falat dinnyét”. Ricz György kommentje: „érdekes, hogy ameddig nincs magyar termék, addig senkit nem zavar az olcsóbb ár. Amikor elkezd beérni a magyar áru, akkor egyből érzékennyé válik a magyar termelő (….), lásd földieper: februárban olcsóbban lehetett venni a csúnya multinál, mint mikor az útszélén elkezdték árulni a magyart. Ugyanez a helyzet a dinnyével is. Többször vettem már a Tescóban és nagyon finom volt.”

