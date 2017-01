Klímamentő ötletbörze

A megyei klímastratégia célja, hogy csökkentse a klímaváltozás negatív hatásait, felkészítse a helyi közösséget a kockázatokra és lehetővé tegye az alkalmazkodást. A tervek szerint a dokumentum másfél év alatt születik meg, a munka egy konferenciával kezdődött kedden a megyeháza Bessenyei-termében.

Jelentős emelkedés

– Példamutató, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg élen jár a megyei klímastratégia kidolgozásában – mondta Szabó Zsolt a projektnyitó konferenciát megelőző sajtótájékoztatón. A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár szerint korunk egyik legnagyobb kihívása a klímaváltozás, amelyben – többek között az árvizek, aszályok, hőmérsékleti szélsőségek miatt – megyénk is jócskán érintett. – Ebben a megyében emelkedett a legtöbbet az átlaghőmérséklet: közel két Celsius-fokot, ami igen jelentős. A továbbiakra jobb felkészülni, mint később megijedni, ezért számítunk a kreatív gondolatokra, mi pedig pénzügyi, gazdasági és stratégiai értelemben is segítjük a folyamatot – fogalmazott Szabó Zsolt.

– Minden megye harmincmillió forintot fordíthat a klímastratégiája elkészítésére. A munka eredményeképpen egy olyan dokumentum születik, amely évtizedekre meghatározza a cselekvéseinket, de a társadalmi tudatformálás fontossága mellett sem mehetünk el szó nélkül – szögezte le Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. – Az éghajlatváltozás ma már nem vita tárgya, hiszen a saját bőrünkön is érezzük a hatásait. A stratégia kidolgozásába ezért a lehető legszélesebb kört szeretnénk bevonni: számítunk a különböző szakterületek képviselői, a civil szervezetek, az önkormányzatok és a vállalkozások ötleteire, segítségére is – tette hozzá.

Irányvonalak, prioritások

A projektnyitó rendezvényt kerekasztal-beszélgetés zárta az ötletgyűjtés, valamint a stratégiai irányvonalak és prioritások kijelölése jegyében.

Problémák és lehetséges megoldások

Az előadók sorát dr. Barabás László nyitotta. A tiszteletbeli konzul a német példáról szólva rámutatott: Nyíregyháza testvérvárosa, a hasonló méretű Iserlohn önkormányzatánál három főállású munkatárs foglalkozik a klímával és energetikával kapcsolatos feladatok végrehajtásával. Szuhóczky Gábor az Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány képviseletében energianövény-ültetvények létrehozását, kisközösségi biomassza-fűtőművek felépítését szorgalmazta.

– A klímaváltozás már a kertkapun kopogtat, még ha nem is úgy érezzük ezen a télen – figyelmeztetett dr. Czira Tamás, aki a Klímabarát Települések Szövetségét képviselve a klímastratégia kidolgozásához elkészült módszertant ismertette. Rozinka Zsolt Illés, a megyei kormányhivatal környezet- és természetvédelmi főosztályának vezetője előadásában felvázolta a klímaváltozás és a levegőminőség összefüggéseit, ezekről egy későbbi lapszámunkban részletesen is beszámolunk. Barta István, a Bio-Genezis Kft. ügyvezető igazgatója a zéró hulladéklerakás pozitív hatásairól szólt, míg Insticei Zoltán, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség ügyvezetője azt mutatta be, hogy a nonprofit szervezeteknek milyen lehetőségeik vannak a szemléletformálásban.

